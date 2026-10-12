W USA administracja prezydenta Donalda Trumpa planuje przenieść do Białego Domu trzech wysokich rangą urzędników z Centrum Rozwoju Innowacji i Standardów dla Superinteligencji. Channel NewsAsia poinformowała o tym, powołując się na Reutersa, który przekazał informacje publikacji The Information.

Dane The Information

Według The Information o planowanym przeniesieniu poinformował urzędnik Białego Domu. W pierwotnej informacji nie podano nazwisk urzędników, których planuje się przenieść, ani terminów realizacji tego planu.

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Nie uzyskano komentarzy

Biały Dom i Departament Handlu USA nie były od razu dostępne do komentarza. Dlatego Reuters nie otrzymał szybkiego komentarza od tych instytucji w sprawie planu, o którym poinformowała publikacja The Information.

Nazwa jednostki w anglojęzycznej informacji została podana jako Center for Advancing Innovation and Standards for Super Intelligence. Chodzi o planowany, a nie już zrealizowany krok kadrowy.

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