Administracja Trumpa rozważa ograniczenie centralizacji FEMA — The Hill

W Stanach Zjednoczonych administracja prezydenta Donalda Trumpa rozważa zmiany w funkcjonowaniu Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA), w tym ograniczenie centralizacji w Waszyngtonie oraz wzmocnienie roli stanów, biur regionalnych i pracowników terenowych. Poinformował o tym The Hill, powołując się na dwa memoranda agencji.

W jednym z dokumentów, rozpowszechnionym w ubiegłym tygodniu przez administratora FEMA Camerona Hamiltona, wskazano, że agencja powinna ograniczyć niepotrzebną centralizację w stolicy USA. Memorandum nie wyjaśnia, jakie konkretnie działania są w tym celu przewidziane, lecz wskazuje, że regionalne i terenowe zespoły FEMA, a także urzędnicy władz stanowych i lokalnych, mogą szybko podejmować decyzje w ramach przyznanych im uprawnień.

Możliwe zmiany w biurach i programach

Osobne memorandum z 6 października, z którym zapoznało się wydanie, proponuje stopniowe zamknięcie części biur FEMA i reorganizację innych. Dokument został skierowany do Hamiltona przez pełniącego obowiązki zastępcy administratora Jonathana Myersa, zastępcę administratora Dave’a Arnolda oraz dyrektora finansowego Paula Judsona. Nie wiadomo obecnie, czy zostanie wdrożony.

Wśród proponowanych kroków jest zamknięcie jednostek związanych z obszarem odporności: Office of Business Management, Office of Resilience Strategy and Resilience Analysis oraz Planning and Information Directorate. Autorzy proponują również przeniesienie wszystkich pracowników programów Office of National Continuity, aby zintegrować kwestie bezpieczeństwa narodowego z pracą agencji.

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Ponadto memorandum przewiduje możliwość przeniesienia pracowników programów pomocy w ograniczaniu ryzyka klęsk żywiołowych w celu wsparcia nowej jednostki grantów łagodzących skutki. Proponuje także skonsolidowanie funkcji National Flood Insurance Program.

Podejście do finansowania klęsk żywiołowych

Administracja Trumpa już wcześniej wielokrotnie oświadczała, że stany powinny brać na siebie większą odpowiedzialność za przygotowanie do klęsk żywiołowych i reagowanie na nie, a rząd federalny powinien pokrywać mniejszą część kosztów. Wcześniej w tym roku administracja opublikowała zalecenia dotyczące przeglądu liczebności personelu FEMA, przekazania większej odpowiedzialności władzom stanowym, lokalnym i plemiennym, prywatyzacji ubezpieczeń od powodzi oraz podniesienia progu ogłaszania poważnych klęsk żywiołowych.

Jednocześnie liczba pracowników agencji się zmniejsza. Według amerykańskiego Government Accountability Office w roku fiskalnym 2025 z FEMA odeszło ponad 4,3 tys. pracowników — ponad dwa razy więcej niż w 2024 roku. Do maja roku fiskalnego 2026 agencję opuściło kolejnych 2,5 tys. pracowników.

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