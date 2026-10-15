W Stanach Zjednoczonych administracja prezydenta Donalda Trumpa odrzuciła zalecenie rządowego organu nadzorczego dotyczące technologii, która automatycznie włączałaby kamery nasobne funkcjonariuszy imigracyjnych. O decyzji, o której 14 października poinformowano z Waszyngtonu, pisze Daily Maverick, powołując się na Reuters.

Jaką technologię zaproponowano

Organ nadzorczy zalecił wykorzystanie technologii dla kamer noszonych przez pracowników na ciele. Miałaby ona automatycznie aktywować kamerę, jeśli funkcjonariusz wyciągnie broń lub włączy syrenę pojazdu.

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Zalecenie dotyczyło amerykańskich urzędników zajmujących się sprawami imigracyjnymi. Administracja Trumpa nie poparła tego zalecenia.

Co wiadomo z publikacji

W publikacji nie wyjaśniono powodów tej decyzji. Materiał nie zawiera również informacji o innych zasadach używania kamer nasobnych przez urzędników imigracyjnych. Materiał Reuters na stronie Daily Maverick jest datowany na 15 października 2026 roku, dzień po dacie wskazanej w waszyngtońskiej informacji.

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