Administracja Trumpa w USA zwróciła się do Sądu Najwyższego z prośbą o rozpatrzenie jej apelacji w sprawie liczenia korespondencyjnych kart do głosowania około 20 tys. wyborców w Kalifornii. Departament Sprawiedliwości USA próbuje nie dopuścić do liczenia tych głosów, ponieważ zakłada, że część wyborców może nie być obywatelami Stanów Zjednoczonych.

Decyzja sądu apelacyjnego

Jak informuje CNBC, wniosek do Sądu Najwyższego złożono trzy dni po decyzji Sądu Apelacyjnego USA dla Dziewiątego Okręgu. Sąd odrzucił żądanie Departamentu Sprawiedliwości dotyczące zablokowania wykonania orzeczenia federalnego sądu niższej instancji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Orzeczenie to pozwalało na kontynuowanie liczenia spornych korespondencyjnych kart do głosowania. Przed zwróceniem się do Sądu Najwyższego rząd USA bezskutecznie próbował w tej sprawie wstrzymać ich liczenie.

Wniosek w przeddzień wyborów

Wniosek administracji Trumpa wpłynął dzień przed dniem wyborów. Sprawa dotyczy procedury liczenia głosów oddanych korespondencyjnie w Kalifornii.

Czytaj nas na