Międzynarodowe lotnisko im. Króla Chaleda w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej wznowiło działalność w niedzielę 18 października po zamknięciu z powodu ataków jemeńskich Huti. Jednocześnie wielu przewoźników nie wznowiło jeszcze lotów do saudyjskiej stolicy i innych miast królestwa, podaje The National.

Loty z ZEA i państw Zatoki Perskiej

Etihad Airways odwołały wszystkie loty między Abu Zabi a Rijadem do poniedziałku 19 października. Zmiany w rozkładzie wpłynęły również na połączenia z Dżuddą i Dammamem, chociaż loty do Dammamu oraz loty EY601, EY602, EY603 i EY604 do Dżuddy były zaplanowane na 18 października.

Loty Emirates z Dubaju do Rijadu, Dżuddy i Dammamu zostały objęte odwołaniami i zmianami w rozkładzie. W rozkładzie na 20 października widnieje sześć lotów między Dubajem a Rijadem: EK815, EK817 i EK819 do Arabii Saudyjskiej oraz EK816, EK818 i EK820 w kierunku powrotnym.

Flydubai odwołał loty do Rijadu, Dammamu i Abhy do 19 października. Air Arabia odwołała loty z Szardży do Rijadu, Abhy, Dammamu i Taifu, nie podając daty ich wznowienia. Qatar Airways tymczasowo zawiesiły loty do i z Rijadu oraz Dammamu. Gulf Air oświadczyły, że po niedzieli 18 października ich loty odbywają się zgodnie z rozkładem.

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Ograniczenia potrwają do listopada i stycznia

Oman Air zawiesiły wszystkie loty do i z Rijadu do 22 października, a SalamAir — loty do Rijadu i Dammamu do 31 października. Air France przedłużyły zawieszenie lotów do saudyjskiej stolicy do 24 października. British Airways planują wznowić ograniczone połączenia z Rijadem 3 listopada, realizując po jednym locie dziennie.

Lufthansa zawiesiła loty do Rijadu do 18 listopada, a loty grupy do Dammamu — do 30 listopada. Eurowings ma wznowić połączenia z Dżuddą 12 listopada. KLM odwołały wszystkie loty do Rijadu i Dammamu do 31 października, Philippine Airlines — loty PR654 i PR655 do 29 listopada. Cathay Pacific przedłużyły zawieszenie lotów do Rijadu do 31 stycznia 2027 roku.

Malaysia Airlines poinformowały o wznowieniu 18 października lotów do i z Dżuddy oraz Medyny po kontroli bezpieczeństwa. Delta Air Lines przełożyły uruchomienie trasy między Atlantą a Rijadem, zaplanowane na 23 października, na marzec 2027 roku.

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