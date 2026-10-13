Międzynarodowe lotnisko im. Króla Chalida w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej zawiesiło działalność do północy 17 października po serii ataków rakietowych. W sobotnim ataku zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych. W niedzielę w kolejnym uderzeniu zginęła jedna osoba.

Ataki na lotniska

Według The National jemeńscy Huti kontynuowali w poniedziałek ataki na Arabię Saudyjską. Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej oświadczyła, że przechwyciła i zniszczyła rakietę wystrzeloną w kierunku Rijadu. Wcześniej w stolicy Arabii Saudyjskiej ogłoszono alarm, po czym rozległy się trzy eksplozje.

Saudyjski Generalny Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował również o uderzeniu w Międzynarodowe Lotnisko im. Króla Fahda w Dammam w niedzielę wieczorem. Skala szkód jest tam oceniana. Od ubiegłego tygodnia w atakach na lotniska w Rijadzie i Abha zginęło co najmniej 20 osób.

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Odwołania lotów i walki w Jemenie

Z powodu zagrożenia dla bezpieczeństwa linie lotnicze zmieniły rozkłady lotów do Rijadu. Etihad Airways odwołały wszystkie loty między Abu Zabi a saudyjską stolicą do 19 października, a Flydubai — do 14 października. Zmiany dotknęły również lotów Emirates i Air Arabia.

Tymczasem na obrzeżach miasta Taiz w południowo-zachodnim Jemenie siły rządowe wspierane przez koalicję pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej starły się z Huti. Przedstawiciel wojska oświadczył, że naloty uniemożliwiły Huti przerzucenie posiłków do miasta.

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi w rozmowie ze swoim saudyjskim odpowiednikiem, księciem Fajsalem bin Farhanem, zadeklarował gotowość Teheranu do pomocy w rozpoczęciu negocjacji między Arabią Saudyjską a Huti w celu znalezienia rozwiązania politycznego.

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