Na lotnisku im. Krzysztofa Kolumba w Genui we Włoszech tymczasowo wstrzymano ruch lotniczy po tym, jak kontrolerzy ruchu lotniczego zauważyli niezidentyfikowane drony w pobliżu pasa startowego. Decyzję o tymczasowym zamknięciu lotniska podjęto ze względów bezpieczeństwa pasażerów i załóg.

Procedury bezpieczeństwa

Jak informuje RMF24, bezzałogowce znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie pasa startowego. W czwartek na lotnisku uruchomiono specjalne procedury bezpieczeństwa, a załogi wszystkich samolotów niezwłocznie poinformowano o potencjalnym zagrożeniu.

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Lotnisko im. Krzysztofa Kolumba znajduje się w Genui, stolicy regionu Liguria. Według lokalnych mediów procedury bezpieczeństwa wprowadzono natychmiast po wykryciu dronów.

Pochodzenia dronów nie ujawniono

Administracja lotniska nie podała szczegółów dotyczących typu zauważonych dronów ani ich pochodzenia. Według RMF24 jest to pierwszy we Włoszech przypadek, gdy ruch lotniczy wstrzymano z powodu obecności bezzałogowców w pobliżu lotniska.

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