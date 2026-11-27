Międzynarodowe lotnisko w Kiszyniowie od 1 grudnia 2026 r. zacznie wdrażać koncepcję „Cichego lotniska” (Silent Airport), stopniowo rezygnując z regularnych komunikatów głosowych w terminalu. Zmiana ta ma na celu zmniejszenie hałasu i zapewnienie pasażerom większego komfortu.

W pierwszym etapie zaprzestanie się nadawania automatycznych komunikatów o rozpoczęciu i zakończeniu odprawy na loty, a także o przylocie samolotów. Jednocześnie komunikaty dotyczące wejścia na pokład, numerów wyjść, bezpieczeństwa i sytuacji awaryjnych pozostaną bez zmian.

Pasażerowie będą mogli śledzić informacje o lotach na tablicach informacyjnych w terminalu, na tablicy online na stronie internetowej lotniska oraz w bezpłatnej aplikacji Your Accessible Flight na systemy iOS i Android. Administracja zaleca regularne sprawdzanie statusu lotu i numeru bramki, zwłaszcza po przejściu kontroli bezpieczeństwa. Za punktualne przybycie do bramki odpowiedzialni będą sami pasażerowie.

Aby poprawić informowanie podróżnych, w terminalu montowanych jest 64 nowych monitorów cyfrowych. Obecnie lotnisko codziennie nadaje do 344 komunikatów głosowych. Podobną praktykę wprowadzono już w ponad 150 portach lotniczych na całym świecie.

Ponadto w grudniu planowane jest rozpoczęcie rozbudowy terminalu pasażerskiego. Prace potrwają 19 miesięcy i obejmują powiększenie stref oczekiwania, odprawy oraz kontroli bezpieczeństwa.

Źródło: administracja lotniska w Kiszyniowie.

Lotnisko w Kiszyniowie wznowiło działalność po zgłoszeniu możliwego zagrożenia bombowego. Służby specjalistyczne sprawdziły pomieszczenia, ale nie znalazły materiałów wybuchowych ani innych podejrzanych przedmiotów. Zgłoszenie dotyczące bomby nie znalazło potwierdzenia.

Międzynarodowe lotnisko w Kiszyniowie uruchomiło bezpłatny transfer dla pasażerów, którzy przyjeżdżają do Mołdawii pociągiem, a następnie planują lot z Kiszyniowa. Autobus odbiera pasażerów ze stacji Revaca i dowozi ich bezpośrednio do terminalu. Usługa działa na razie w trybie testowym, a szczególnie wygodna może być dla Ukraińców, którzy wykorzystują Kiszyniów jako punkt tranzytowy.

Od 18 stycznia lotnisko w Kiszyniowie ostatecznie otrzymało nowy kod RMO w systemie IATA. Jest to bezprecedensowy przypadek w tej branży.

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