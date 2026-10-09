W dzielnicy Marble Hill w Nowym Jorku w USA agenci amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE) zranili mężczyznę, który znajdował się w samochodzie wraz z pięcioletnim dzieckiem. Do incydentu doszło 8 października około godziny 16:00 czasu lokalnego. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Oświadczenie burmistrza i policji

Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani oświadczył, że według wstępnych danych agenci otoczyli samochód, w którym znajdowali się mężczyzna i dziecko, po czym oddali kilka strzałów. Według niego dziecko nie odniosło obrażeń fizycznych.

Komisarz policji Nowego Jorku Jessica Tisch oświadczyła, że funkcjonariusze znaleźli dziecko u jednego z krewnych po sprawdzeniu jego stanu. Według niej ranny mężczyzna ma 28 lat, a w 2023 i 2025 roku był dwukrotnie zatrzymywany w Nowym Jorku.

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Stanowisko federalnego resortu

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA, któremu podlega ICE, oświadczył, że agenci prowadzili w Bronksie ukierunkowaną operację zatrzymania mężczyzny z Dominikany, który według resortu był wcześniej skazany. Resort podał, że podczas incydentu jeden z funkcjonariuszy ICE użył broni, a mężczyzna został ranny.

Według Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego agenci natychmiast udzielili rannemu pomocy; mężczyzna żyje i przebywa w lokalnym szpitalu. Świadek Pedro Almares, który pracuje w pobliskiej restauracji, powiedział, że usłyszał strzały i zobaczył na miejscu kilku funkcjonariuszy w wyposażeniu ICE oraz trzy lub cztery samochody.

Mamdani oświadczył, że rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem i sekretarzem bezpieczeństwa wewnętrznego Mullinem w sprawie uwolnienia rannego, jednak rozmowy te nie przyniosły rezultatu. Burmistrz zażądał również zakończenia operacji imigracyjnych ICE w Nowym Jorku.

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