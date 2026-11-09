Agencja UE eu-LISA pozywa IBM, Atos i Leonardo — Channel NewsAsia

W UE agencja eu-LISA, jak podał Financial Times, wniosła pozew przeciwko IBM, francuskiej grupie IT Atos i włoskiemu wykonawcy zbrojeniowemu Leonardo z powodu powtarzających się opóźnień w tworzeniu systemu wjazdu/wyjazdu EES. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na wewnętrzną korespondencję.

Pozew z powodu opóźnień

eu-LISA odpowiada za operacyjne zarządzanie wielkoskalowymi systemami informatycznymi Unii Europejskiej. Reuters nie był w stanie od razu niezależnie potwierdzić informacji Financial Times. IBM, Leonardo, Atos i eu-LISA nie odpowiedziały na wysłane poza godzinami pracy prośby Reutersa o komentarz.

W 2019 roku agencja zawarła z konsorcjum, w skład którego wchodziły IBM Belgium, Atos Belgium i Leonardo, sześcioletni kontrakt na wdrożenie i utrzymanie centralnego systemu EES.

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Co wiadomo o systemie EES

Elektroniczny system wjazdu/wyjazdu rejestruje wjazd i wyjazd obywateli państw spoza Unii Europejskiej na zewnętrznych granicach bloku. Działa w 29 krajach strefy Schengen i ma wykrywać przekroczenia dozwolonego okresu pobytu na podstawie wizy, przeciwdziałać oszustwom związanym z tożsamością oraz nielegalnej migracji.

eu-LISA poinformowała Financial Times, że postępowanie sądowe nie wpływa na funkcjonowanie EES. Według agencji spór dotyczy opóźnień w dostarczeniu systemu na etapie jego rozwoju, a nie jego bieżącej eksploatacji.

W liście z października 2021 roku, który widział Financial Times, Atos Belgium i IBM Belgium zakwestionowały zarówno zasadę nałożenia przez agencję kary, jak i sposób jej wyliczenia. Firmy oświadczyły, że opóźnienia wynikały z czynników zewnętrznych, w tym pandemii COVID-19. W lutym 2022 roku trzy firmy sprzeciwiły się również nowym terminom ustalonym przez eu-LISA.

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