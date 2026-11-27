26 listopada hollywoodzkie aktorki Sarah Paulson i Florence Pugh dołączyły do charytatywnej inicjatywy The Midnight Mission w Los Angeles. W Święto Dziękczynienia pełniły rolę wolontariuszek i pomagały rozdawać posiłki osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Gwiazdy zauważono podczas tradycyjnej uroczystości organizowanej przez stowarzyszenie w dzielnicy Skid Row. Wraz z innymi wolontariuszami aktorki rozdawały posiłki osobom bez stałego miejsca zamieszkania oraz tym, którzy potrzebują pomocy.

W tym roku na charytatywną kolację zaproszono prawie 2000 osób. Dla gości przygotowano tradycyjne potrawy z okazji Święta Dziękczynienia, a także zorganizowano program muzyczny.

Sara Paulson nie po raz pierwszy zaangażowała się w tę inicjatywę: już w 2024 roku brała udział w obchodach Święta Dziękczynienia w The Midnight Mission. W mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia z aktorką, wykonane podczas wydarzenia.

Z kolei gwiazda serialu Na wschód od Edenu, Florence Pugh, wielokrotnie podkreślała znaczenie działalności charytatywnej. Uważa ona, że wspieranie inicjatyw charytatywnych nie powinno ograniczać się wyłącznie do publicznych oświadczeń czy wykorzystywania własnego nazwiska w celu przyciągnięcia uwagi.





Warto zauważyć, że The Midnight Mission to niekomercyjna organizacja charytatywna z siedzibą w Los Angeles, która od 1914 roku pomaga osobom bezdomnym i rodzinom w powrocie do samodzielnego życia. Organizacja znana jest z corocznych uroczystych kolacji (na przykład z okazji Święta Dziękczynienia), w których często jako wolontariusze uczestniczą gwiazdy Hollywood.