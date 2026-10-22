Aktorka Emmy Rossum pojawiła się w telewizji w sukience ukraińskiej marki Anna October

Amerykańska aktorka Emmy Rossum, która wcieliła się w rolę Fiony Gallagher w serialu „Bezwstydnicy”, pojawiła się na antenie w sukience ukraińskiej marki Anna October. Na potrzeby programu gwiazda wybrała niebieską sukienkę z odkrytymi plecami.

Cena stroju wynosi 730 dolarów, co odpowiada prawie 30 tysiącom hrywien.

Rossum była gościem programu „The Jennifer Hudson Show”. Prosta, jedwabista sukienka o kobiecym kroju stała się głównym akcentem jej stylizacji.

Sukienka jest w kolorze szaro-niebieskim i ma cienkie ramiączka, dopasowany stanik z konstrukcyjnymi szwami oraz spódnicę midi, która rozszerza się ku dołowi.

Suknię uzupełniał jedynie jeden niewielki pierścionek na palcu serdecznym lewej dłoni oraz kolczyki z perłami. Aktorka postanowiła nie zakrywać głębokiego dekoltu żadnymi dodatkami.

Stylizację Emmy Rossum dopełniały również białe sandały marki Andrea Wazen z paskami i odkrytymi palcami.

Co wiadomo o Emmy Rossum

Emmy Rossum urodziła się 12 września 1986 roku w Nowym Jorku (USA). Jej matka ma korzenie żydowskie i ukraińskie, więc aktorka ma rodzinne powiązania z Ukrainą.

Międzynarodową sławę Rossum zdobyła dzięki roli Fiony Gallagher w amerykańskim serialu „Bezwstydnicy”, w którym występowała w latach 2011–2019. Jej bohaterka jest najstarszym dzieckiem w rodzinie borykającej się z problemami, która bierze na siebie odpowiedzialność za młodsze rodzeństwo.

Kolejną ważną rolą aktorki była postać Christine Daaé w musicalu „Upiór w operze” z 2004 roku. Na planie filmowym pracowała u boku Gerarda Butlera, a jej kreacja przyniosła jej nominację do nagrody „Złotego Globu”.

undefined

Czytaj nas na