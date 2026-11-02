Amerykanie w wieku od 23 do 26 lat są najmniej religijną grupą wiekową w USA pod względem takich wskaźników jak częstotliwość modlitwy, znaczenie religii w życiu oraz przynależność do określonej tradycji religijnej. Wskazują na to nowe badania Pew Research Center, o których informuje The Hill.

Różnice między młodymi grupami wiekowymi

Wśród Amerykanów w wieku 18–22 lat około 41% stwierdziło, że uczestniczy w nabożeństwach co najmniej raz lub dwa razy w miesiącu. Wśród wszystkich dorosłych w USA wskaźnik ten wyniósł 33%. Jednocześnie wśród respondentów w wieku 23–26 lat w nabożeństwach z taką częstotliwością uczestniczyło 27% — jest to jeden z najniższych wskaźników wśród wszystkich grup wiekowych.

Dane tylko częściowo potwierdzają doniesienia o możliwym wzroście religijności wśród młodych Amerykanów, w szczególności konserwatywnych mężczyzn. Amerykanie w wieku 18–22 lat częściej informowali o uczestnictwie w nabożeństwach, ale rzadziej się modlili i uznawali religię za mniej ważny priorytet życiowy. Pod względem religijności nie różnili się od osób w tym samym wieku w 2014 roku i byli mniej religijni niż ta grupa wiekowa w 2007 roku.

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Wskaźniki wśród wszystkich dorosłych

Po raz pierwszy w badaniach Pew mężczyźni w wieku 18–22 lat poinformowali, że uczestniczą w nabożeństwach częściej niż kobiety. Co najmniej raz w miesiącu w nabożeństwach uczestniczyło 35% kobiet z tej grupy wiekowej — więcej niż wśród kobiet urodzonych w latach 90. i na początku lat 2000.

Wśród najmłodszych republikanów w wieku 18–22 lat 55% zadeklarowało uczestnictwo w nabożeństwach co najmniej raz w miesiącu. Jest to większy odsetek niż wśród wszystkich innych grup wiekowych republikanów, z wyjątkiem najstarszej. Młodzi demokraci również uczestniczyli w nabożeństwach częściej niż demokraci urodzeni od lat 70. do początku lat 2000.

Ogólnie poziom religijności wśród dorosłych w USA ustabilizował się od 2020 roku po długotrwałym spadku. W czerwcowym badaniu 34% ankietowanych poinformowało, że uczestniczyło osobiście w nabożeństwie w poprzednim miesiącu, a 45% — że uczestniczyło w nim osobiście albo oglądało je online lub w telewizji. Oba wskaźniki były najwyższe od lipca 2020 roku. W Pew zaznaczono, że obecne wyniki tworzą złożony obraz, a wyższy poziom religijności wśród najmłodszych dorosłych może być zarówno punktem zwrotnym, jak i tymczasowym wahaniem danych.

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