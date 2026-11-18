W związku z serią awarii technicznych w Stanach Zjednoczonych klienci zaczęli aktywnie gromadzić zapasy generatorów, produktów o długim terminie przydatności do spożycia oraz innych artykułów na wypadek sytuacji kryzysowych. Analitycy wiążą ten szał zakupów z obawami przed zakłóceniami na dużą skalę w działaniu znanych usług, a także z apokaliptycznymi nastrojami, które rozprzestrzeniają się w mediach społecznościowych.

Dziennikarze zauważyli, że gwałtowny wzrost popytu wiąże się z tak zwanymi „apokaliptycznymi nastrojami” w mediach społecznościowych. Podsycają je doniesienia o awariach technologicznych, które dotykają duże firmy, usługi bankowe i infrastrukturę transportową.

Wśród powodów do niepokoju analitycy wymienili problemy z działaniem programu Microsoft Outlook, zakłócenia w ruchu lotniczym w USA oraz awarie innych usług cyfrowych. W tej sytuacji Amerykanie zaczęli gromadzić zapasy na wypadek sytuacji kryzysowych.

Oprócz generatorów prądu kupujący zwracają uwagę na produkty o długim terminie przydatności do spożycia oraz inne artykuły pierwszej potrzeby. Jednocześnie analitycy nie twierdzą, że awarie technologiczne mają wspólną przyczynę ani że świadczą o zbliżającej się katastrofie na wielką skalę.

Stacja telewizyjna zaznacza również, że sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, iż brakuje dowodów na związek między ostatnimi awariami technologicznymi.

Informuje o tym CBS News.

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