Angela Merkel podczas urlopu we Włoszech była zaskoczona pustymi półkami w sklepach – Bild

Była kanclerz Niemiec Angela Merkel, podczas wypoczynku na wybrzeżu Amalfi we Włoszech, zwróciła uwagę na puste półki w lokalnym supermarkecie.

Pracownicy sklepu wyjaśnili politykowi, że niedobór towarów wynika z protestów rolników i kierowców ciężarówek, którzy blokują drogi z powodu wysokich cen paliwa. W wyniku blokad transportowych i wstrzymania dostaw w wielu regionach oraz na wyspach Włoch pojawił się niedobór paliwa, świeżych produktów spożywczych i makaronów.

W ostatnich dniach zapasy w włoskich supermarketach maleją, a półki sklepowe pustoszeją. Nawet na Ischii, od dawna ulubionej wyspie Merkel, zaczyna brakować paliwa i makaronów.

Źródło: Bild.

W supermarketach w Neapolu i na Sycylii opustoszały półki ze świeżymi produktami, w szczególności z mięsem, warzywami, owocami i mlekiem, z powodu zakłóceń w dostawach. Niedobór paliwa odnotowano również na lotniskach w Crotone i Reggio di Calabria. W regionie Kampania zagrożona jest produkcja mozzarelli. Budowlańcy w Kalabrii ostrzegli przed brakiem stali i asfaltu. Z powodu problemów z dostawami w niektórych miejscowościach brakuje leków i paliwa na stacjach benzynowych, a część restauracji została zamknięta.

22 października rząd Włoch zwoła nadzwyczajne posiedzenie w związku z kryzysem dostaw żywności i paliwa w Neapolu oraz innych regionach południa kraju. Przyczyną jest strajk kierowców ciężarówek, którzy protestują przeciwko wysokim cenom paliwa.

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