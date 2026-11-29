Polska skoczkini narciarska Anna Twardosz zajęła piąte miejsce w zawodach Pucharu Świata w austriackim Hinzenbachu. Wynik ten stał się najlepszym w historii występów Polek w zimowym Pucharze Świata, informuje Interia Sport.

Historyczny wynik w Hinzenbachu

W sobotnim konkursie Twardosz po pierwszej próbie na 88 metrów była trzecia i walczyła o miejsce na podium. W drugim skoku uzyskała 86 metrów i zakończyła zawody na piątym miejscu.

Twardosz przewyższyła poprzednie najwyższe osiągnięcie polskich zawodniczek w zimowym Pucharze Świata. W 2020 roku Kinga Rajda zajęła szóste miejsce w zawodach w Oberstdorfie.

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Drugi konkurs i słowa trenera

W niedzielnym konkursie Twardosz po pierwszej serii zajmowała szóstą pozycję, ale ostatecznie była 13. Mimo niższego wyniku oba starty w Hinzenbachu były dla niej udane.

Trener Marcin Bachleda, podsumowując weekend w nagraniu wideo opublikowanym na stronie PZN | Od Deski do Deski, nazwał go bardzo udanym, szczególnie podkreślając historyczne piąte miejsce zawodniczki. Jak zaznaczył, zespół czuje, że mógł wystąpić jeszcze lepiej, i planuje spokojnie pracować, aby wyniki poprawiały się z konkursu na konkurs.

W następny weekend zawody Pucharu Świata kobiet i mężczyzn mają odbyć się w Wiśle, gdzie reprezentanci Polski wystąpią przed własną publicznością.

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