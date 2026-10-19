Szwedzki sąd apelacyjny uznał byłego doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Henrika Landerholma za winnego niedbałego obchodzenia się z tajnymi informacjami. Sąd uchylił wcześniejszy wyrok uniewinniający i wymierzył Landerholmowi grzywnę w wysokości 52 000 koron szwedzkich.

Sąd uchylił uniewinnienie

Jak informuje The Local Sweden, Landerholm pełnił funkcję doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego przez ponad dwa lata i zrezygnował w styczniu 2025 roku. Nastąpiło to po wszczęciu policyjnego śledztwa w związku z doniesieniami, że pozostawił tajne dokumenty w niezamkniętej szafce w hotelu konferencyjnym na północ od Sztokholmu.

We wrześniu 2025 roku sąd rejonowy w Attundzie uniewinnił Landerholma. Sąd uznał wówczas, że zachował się on niedbale, a dokumenty mogły zagrozić bezpieczeństwu narodowemu, gdyby trafiły w ręce obcego państwa. Jednocześnie nie było dowodów, że tak się stało, ani że istniało umyślne ryzyko lub inne okoliczności obciążające.

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Grzywna w wysokości 52 tysięcy koron

19 października 2026 roku Sąd Apelacyjny Svea doszedł do innego wniosku. Sędzia Håkan Sellman oświadczył, że od osób pracujących z dokumentami zawierającymi wrażliwe informacje dotyczące bezpieczeństwa należy oczekiwać wysokich standardów postępowania z nimi. Zdaniem sądu Landerholm wykazał się znacznym niedbalstwem, gdy zabierał rzeczy ze skrytki depozytowej, w której przechowywał dokumenty.

Sąd uwzględnił również jego stanowisko doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego oraz doświadczenie na wysokich stanowiskach państwowych. Landerholm został skazany na 80 stawek dziennych po 650 koron każda. We wpisie na X nazwał wyrok skazujący rozczarowującym.

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