Amerykański Sąd Apelacyjny dla Dziewiątego Okręgu stosunkiem głosów 6 do 5 przywrócił wstrzymanie wykonania postanowienia sądu okręgowego, które ograniczało działania administracji Trumpa dotyczące kart do głosowania. Jak poinformowała Anadolu Agency, administracja może ponownie zwracać się do stanowych urzędników wyborczych o odkładanie kart do głosowania powiązanych z osobami podejrzewanymi o brak obywatelstwa i prawa do głosowania. Federalni urzędnicy mogą również ostrzegać przed możliwym postępowaniem karnym za świadome liczenie nielegalnych kart do głosowania.

Trzy decyzje sądowe w ciągu 12 godzin

Była to trzecia decyzja sądu w ciągu około 12 godzin w dniu wyborów. Najpierw skład trzech sędziów wstrzymał wykonanie postanowienia sądu okręgowego, które ograniczało działania administracji. Następnie pełny skład Dziewiątego Okręgu uchylił tę decyzję i zarządził ponowne rozpatrzenie sprawy w poszerzonym składzie.

Po tym skład 11 sędziów przywrócił wstrzymanie wykonania postanowienia sądu okręgowego. Zgodnie z tą decyzją administracja tymczasowo nie jest również zobowiązana do ujawnienia informacji o niektórych nakazach i wezwaniach przed wielką ławę przysięgłych związanych z rzekomo nieuprawnionymi wyborcami. Ponadto nie musi informować urzędników wyborczych o ograniczeniach ustanowionych przez sędziego sądu okręgowego.

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Stanowiska sędziów

Sędziowie Eric D. Miller i Mark J. Bennett w odrębnych opiniach wskazali, że interpretacja prawa przez Departament Sprawiedliwości może być bezpodstawna. Jednocześnie zaznaczyli, że sądy co do zasady nie mogą zakazać resortowi przekazywania własnej interpretacji federalnego prawa karnego, nawet jeśli jest ona błędna.

Pięciu sędziów nie zgodziło się z decyzją większości. Prezes sądu Mary Murguia oświadczyła, że ostrzeżenia o federalnym ściganiu stawiają urzędników wyborczych w trudnej sytuacji, zmuszając ich do pogodzenia sprzecznych obowiązków prawnych podczas przeprowadzania wyborów.

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