W Singapurze indonezyjska firma Asia Pulp and Paper (APP) oświadczyła, że tymczasowe ograniczenie korzystania z jej certyfikacji w ramach wzmocnionego Singapurskiego Systemu Ekoznakowania SGLS+ nie stanowi zawieszenia certyfikatów. Ograniczenie wprowadziła Singapurska Rada ds. Środowiska po powiązaniu przez nią trzech dostawców włókna drzewnego APP z pożarami w Indonezji, które spowodowały zadymienie w Singapurze, informuje Channel NewsAsia.

Wymagania wobec firmy

Ograniczenie dotyczy trzech obszarów koncesyjnych — terenów, z których firmy mają prawo korzystać lub je zagospodarowywać. Chodzi o dostawców PT Bumi Mekar Hijau, PT Bumi Andalas Permai oraz PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries. Singapurska Narodowa Agencja Środowiska również wydała im zawiadomienia o środkach zapobiegawczych.

Od środy APP ma wzmocnić monitoring i codziennie raportować o ogniskach pożarów, działaniach zapobiegających pożarom, ich lokalizacji i gaszeniu, a także o dalszych działaniach na trzech obszarach koncesyjnych. Firma poinformowała, że wymóg codziennego raportowania będzie obowiązywał do odrębnego zawiadomienia rady.

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Nie określono terminu zniesienia ograniczeń

APP oświadczyła, że obecnie nie ma określonego terminu zniesienia ograniczeń. Firma uznała za swoje najważniejsze zadanie spełnienie wymogów dotyczących raportowania, przekazanie radzie niezbędnych informacji oraz wykazanie postępów w reagowaniu na zgłoszone przez nią obawy.

Singapurska Rada ds. Środowiska zaznaczyła, że certyfikat APP może zostać zawieszony, jeśli firma nie wykaże skuteczności wzmocnionych działań w zakresie monitoringu, zapobiegania i gaszenia pożarów. APP, która produkuje wyroby papierowe pod markami Paseo i Nice, oświadczyła, że jest gotowa współpracować z radą i zachować przejrzystość w swojej działalności oraz łańcuchu dostaw.

Sieć supermarketów FairPrice, która w 2015 roku usunęła produkty APP z półek, poinformowała, że uważnie śledzi rozwój sytuacji. Firma oświadczyła, że kontaktuje się z dostawcami, aby uzyskać wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych problemów i działań podjętych w odpowiedzi.

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