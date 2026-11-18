Na tle niestabilności amerykańskiego rynku akcji, wyprzedaży akcji spółek z branży sztucznej inteligencji oraz głośnego usunięcia Jensena Huanga z firmy Nvidia, firma Apple odnotowuje stabilny wzrost. Od początku roku akcje tego technologicznego giganta podrożały o 30%, a jego kapitalizacja rynkowa osiągnęła rekordowy poziom 5,1 biliona dolarów.

Dlaczego inwestorzy wybierają Apple

Apple stało się liderem wśród technologicznych gigantów z grupy „Wspaniałej Siódemki” i zapewniło prawie jedną trzecią całkowitego wzrostu indeksu S&P 500.

Głównym sekretem tej stabilności jest to, że firma nie bierze udziału w wyczerpującym wyścigu wydatków na infrastrukturę sztucznej inteligencji.

Podczas gdy konkurenci przeznaczają wolne przepływy pieniężne na centra danych i chipy, Apple skupiło się na sprzedaży urządzeń — w szczególności wprowadziło na rynek składany iPhone za cenę około 2000 dolarów, który natychmiast wywołał ogromne zainteresowanie wśród klientów.

Taka strategia uczyniła producenta iPhone’ów „bezpieczną przystanią”: wskaźnik oczekiwanej zmienności akcji Apple spadł o 10%, podczas gdy w przypadku indeksu Nasdaq 100 wskaźnik ten wzrósł o 14%.

Co niepokoi analityków z Wall Street

Pomimo rekordowych wyników zakup akcji Apple staje się coraz bardziej ryzykowny. Obecnie akcje spółki są notowane po cenie 37-krotnie przewyższającej oczekiwany zysk w ciągu najbliższych 12 miesięcy — to najwyższy poziom od 2007 roku.

Historycznie wysoki wskaźnik PEG na poziomie 5,3 również wskazuje na znaczną przeszacowanie akcji (dla porównania, w przypadku firmy Nvidia wskaźnik ten wynosi poniżej 0,15).

Sytuację komplikuje spowolnienie wskaźników finansowych. Z powodu niedoboru układów pamięci firma przedstawiła ostrożną prognozę rentowności, a wzrost przychodów w roku finansowym 2027 spowolni do 10% w porównaniu z 15% rok wcześniej.

W związku z tym tylko 36 z 59 analityków śledzonych przez Bloomberg zaleca kupno akcji Apple, prognozując ich umiarkowany spadek w ciągu roku.

Informację tę podano z powołaniem się na dane Bloomberga.

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