Rząd Argentyny zwrócił się do Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza o zastosowanie środków tymczasowych w celu wstrzymania działalności związanej z węglowodorami, sankcjonowanej przez Wielką Brytanię w pobliżu Falklandów. Poinformowały o tym władze Argentyny w oświadczeniu cytowanym przez Cyprus Mail.

Wniosek do trybunału morskiego

Argentyna dąży do niedopuszczenia do eksploatacji przez Zjednoczone Królestwo zasobów węglowodorowych na szelfie kontynentalnym Basenu Północnofalklandzkiego. Rząd Argentyny oświadczył, że wniosek ma chronić suwerenne prawa kraju do jego szelfu kontynentalnego oraz zapobiec działaniom, na które — według Buenos Aires — Wielka Brytania zezwoliła jednostronnie i niezgodnie z prawem.

Zaostrzenie sporu

Napięcia między Argentyną a Wielką Brytanią w sprawie terytorium znajdującego się pod brytyjską kontrolą, do którego rości sobie prawa Argentyna, nasiliły się. W ubiegłym miesiącu rząd prezydenta Javiera Mileia przedłożył projekt ustawy zaostrzającej odpowiedzialność firm prowadzących odwierty naftowe w pobliżu wysp.

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Proponowana ustawa przewiduje surowsze kary dla firm i osób fizycznych zaangażowanych w działalność związaną z zasobami naturalnymi na Falklandach oraz w obszarach morskich Argentyny bez zezwolenia władz Argentyny. Dokument, który musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Kongres, ma zaktualizować ustawodawstwo z 2011 roku.

Firmy Navitas Petroleum i Rockhopper Exploration, które są właścicielami morskiego projektu Sea Lion na północ od wysp, wcześniej oświadczyły, że nie spodziewają się zakłócenia jego realizacji w wyniku działań Argentyny. Rząd Wielkiej Brytanii poinformował, że nie ustąpi wobec gróźb i broni prawa mieszkańców Falklandów do samostanowienia.

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