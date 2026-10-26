W Polsce eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz powiedział, że wielu najbliższych współpracowników Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z ulgą przyjęło jej zapowiedź zamiaru odejścia z rządu Donalda Tuska. Polityk powiedział o tym w programie Rozmowa o 7:00, informuje RMF24.

Arłukowicz powiedział, że rozmawiał z urzędnikami i wiceministrami oraz wie, jak Pełczyńska-Nałęcz zarządzała resortem. Jak zaznaczył, jego krytyczne uwagi jeszcze przed jej oświadczeniem o odejściu z rządu były jasne i stanowcze.

Krytyka stylu zarządzania

Eurodeputowany stwierdził również, że najbliżsi współpracownicy ministry mieli do niej wiele zastrzeżeń. Dodał, że nie chce dalej krytykować Pełczyńskiej-Nałęcz, ponieważ, jego zdaniem, swoją decyzją przekreśliła własne osiągnięcia. Arłukowicz wyraził żal z powodu tego, jak, w jego ocenie, kończy się jej droga polityczna.

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Wypowiedzi o możliwych zarzutach

Arłukowicz powiedział, że w kontekście Pełczyńskiej-Nałęcz będą jeszcze omawiane kwestie mobbingu i przemocy, nie podając szczegółów. Jednocześnie stwierdził, że nie uważa jej odejścia z rządu za problem dla gabinetu Tuska.

W ubiegłym tygodniu Pełczyńska-Nałęcz, która była ministrą funduszy i polityki regionalnej oraz stoi na czele partii Polska 2050, poinformowała o zamiarze odejścia z rządu. Wyjaśniła, że wartości są dla niej ważniejsze niż stanowiska.

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