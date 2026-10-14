Armia Jemenu oświadczyła, że w starciach w południowo-zachodniej prowincji Taiz w środę, 14 października, zginęło lub zostało rannych ponad 200 bojowników Huti. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na oświadczenie Taizańskiego Kierunku Wojskowego opublikowane w serwisie społecznościowym X.

Walki na kilku kierunkach

Według oświadczenia wojskowych zacięte starcia trwały na kierunku Dhubab na zachód od miasta Taiz, a także na kierunkach Al-Akrud i Al-Shakab na południe od niego. Walki rozpoczęły się rano i nasiliły po południu.

Wojskowi oświadczyli również, że samoloty bojowe uderzyły w kolumnę czołgów i sprzętu wojskowego Huti w rejonie Ras al-Najd w dystrykcie Al-Misrakh. Jak podali, dwa kolejne naloty przeprowadzono na pozycje Huti w pobliżu wzgórza Sofitel na wschód od Taizu.

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Twierdzenia o stratach sprzętowych

Późnym wieczorem dwa dodatkowe naloty, według twierdzeń wojskowych, wymierzone były w czołg i pojazd wojskowy na kierunku Dhubab. Armia oświadczyła, że zniszczono pojazd wojskowy, uzbrojoną kolumnę i drona oraz uszkodzono dwa czołgi. Dane te nie zostały niezależnie potwierdzone, a Huti ich nie skomentowali.

Walki odbywają się w ramach operacji „Świt Jemenu”, którą międzynarodowo uznawany rząd kraju rozpoczął na początku października, aby odzyskać terytoria kontrolowane przez Huti, w tym stolicę Sanę. Według agencji ofensywę wspiera koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej.

Jemen jest ogarnięty konfliktem od 2014 roku, kiedy Huti zajęli Sanę, zmuszając międzynarodowo uznawany rząd do opuszczenia stolicy. W 2015 roku koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej interweniowała w konflikcie na rzecz rządu.

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