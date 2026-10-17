Armia Nigerii oświadczyła, że zatrzymała dziennikarza Lawrence’a Zongo w Jos z powodu rzekomego nieuprawnionego dostępu do wojskowego obiektu o ograniczonym dostępie oraz używania inteligentnych okularów Meta. Zongo relacjonuje konflikty i jest wolontariuszem-reporterem Amnesty International, informuje Premium Times Nigeria.

Zatrzymanie w wojskowej placówce medycznej

Dziennikarz został zatrzymany 5 października w wojskowej placówce medycznej na terenie kantonmentu Maxwella Khobe, siedziby 3. Dywizji Armii w Rukubie, w Jos w stanie Plateau. Według doniesień przyszedł odwiedzić krewnych, którzy byli leczeni po obrażeniach odniesionych podczas ataku na obszarze samorządu lokalnego Bassa.

Amnesty International oświadczyła, że Zongo był przetrzymywany bez kontaktu ze światem zewnętrznym, a przedstawicielom organizacji nie udało się uzyskać do niego dostępu. Obrońcy praw człowieka zażądali przekazania dziennikarza władzom cywilnym albo jego natychmiastowego uwolnienia.

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Wersja wojskowych i uwolnienie

W oświadczeniu wydanym w piątek wojskowi podali, że Zongo rzekomo wszedł do obiektu o ograniczonym dostępie bez wymaganego zezwolenia. Armia uznała również używanie przez niego inteligentnych okularów Meta na terenie obiektu wojskowego za potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zaprzeczyła, że jego uwolnienie było skutkiem presji Amnesty International lub innych grup.

Dziennikarz Masara Kim twierdził w poście w mediach społecznościowych, że żandarmeria wojskowa przesłuchiwała Zongo, ponieważ nie mogła zweryfikować jego słów o krewnych w szpitalu. Według Kima niektórzy wojskowi rzekomo chcieli postawić dziennikarzowi zarzut szpiegostwa, jednak po interwencji przedstawicieli lokalnej społeczności został on uwolniony. Publikacja zaznacza, że szczegóły te nie zostały niezależnie potwierdzone.

Według Premium Times Nigeria śledztwo w sprawie trwa, a Zongo może zostać poproszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień. Dostępne informacje nie ustalają, czy dziennikarzowi formalnie postawiono zarzuty ani czy armia zakończyła śledztwo.

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