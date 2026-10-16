W Stanach Zjednoczonych Armia poinformowała, że spodziewa się pewnego wpływu na firmy zbrojeniowe, gdy w styczniu 2027 roku upłynie termin zaprzestania używania krytycznych materiałów i minerałów z państw-przeciwników. Poinformowała o tym Liz Miranda, zastępczyni wykonawcza przy dowódcy Dowództwa Materiałowego Armii USA, jak pisze Breaking Defense.

Rozporządzenie wykonawcze nr 14415, wydane w lipcu, wyznacza amerykańskim firmom termin do stycznia 2027 roku na zaprzestanie używania krytycznych materiałów i minerałów z Chin, Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora, Iranu i Korei Północnej. Wyjątki są możliwe wyłącznie po zatwierdzeniu przez rząd planu ograniczania ryzyka, w którym firma musi określić konkretne kroki w celu znalezienia nowych dostawców w USA lub krajach partnerskich.

Weryfikacja łańcuchów dostaw

Według Mirandy wymóg prześledzenia łańcuchów dostaw aż do poziomu surowców jest trudnym zadaniem. Zaznaczyła, że prace nad tym trwają, jednak pełnej gotowości jeszcze nie osiągnięto. Jednocześnie urzędniczka nie przewiduje nagłych ani katastrofalnych konsekwencji dla Armii USA po nadejściu terminu.

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Oczekuje ona stopniowego zwiększania odpowiedzialności za usuwanie słabości związanych z zależnością od zagranicznych przeciwników. Do krytycznych materiałów objętych rozporządzeniem należą między innymi stopy wolframu do komponentów silników i systemów hipersonicznych, a także german stosowany w systemach obserwacji termowizyjnej. Według Aerospace Industries Association Chiny są wiodącym producentem obu tych materiałów.

Poszukiwanie alternatywnej produkcji

Armia USA planuje także przeprowadzić tak zwane produkcyjne rodeo, aby zidentyfikować ryzyka w produkcji i łańcuchach dostaw, o których resort może jeszcze nie wiedzieć. Miranda wyjaśniła, że USA nie mogą zlokalizować produkcji wszystkich niezbędnych komponentów, w tym służących zapewnieniu przewagi w sektorze dronów. Celem wydarzenia jest określenie luk w krajowych możliwościach, inwestowanie wraz z przemysłem w ich usunięcie lub wykorzystanie zasobów sojuszników.

Stowarzyszenia branżowe ostrzegają zarazem, że tempo wdrażania rozporządzenia może być zbyt wysokie. Aerospace Industries Association uważa, że wyjątki będą potrzebne również po styczniu 2027 roku, ponieważ dostępne krajowe dostawy minerałów krytycznych są niewystarczające dla potrzeb firm. W raporcie z września stowarzyszenie wskazało, że znaczące moce w zakresie przetwarzania, rafinacji i produkcji magnesów dla przemysłu lotniczo-kosmicznego mogą stać się dostępne nie wcześniej niż w 2028 roku, a certyfikacja i kwalifikacja mogą dodatkowo opóźnić ten termin.

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