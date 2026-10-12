Armia USA otrzymała pierwsze produkowane w Korei mobilne działo taktyczne Mobile Tactical Cannon, które planuje testować jako zamiennik haubic M777 kalibru 155 mm. Poinformował o tym Defense News, powołując się na przedstawicieli armii amerykańskiej.

System produkowany przez Hanwha Defense USA zaprezentowano wcześniej w październiku podczas wydarzenia Army Modernization Day na Kapitolu. Dyrektor wykonawczy ds. zarządzania portfelem środków ogniowych, generał brygady Robert J. Mikesh Jr., oświadczył, że armia przygotowuje się do testów i planuje zebrać opinie żołnierzy.

Kontrakt na prototypy

W sierpniu armia USA zawarła z Hanwha kontrakt na stworzenie prototypów Mobile Tactical Cannon. Czteroletnia umowa o wartości do prawie 263 mln dolarów przewiduje zakup do 18 systemów na potrzeby przyspieszonego prototypowania, testów i eksperymentów z udziałem wojskowych. Kontrakt przewiduje przyspieszoną dostawę pierwszych sześciu prototypów i zawiera opcję na kolejnych 12 systemów.

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Urzędnicy poinformowali, że systemy mają przejść serię eksperymentów operacyjnych, których celem jest sprawdzenie ich niezawodności w realistycznych warunkach bojowych. Mobile Tactical Cannon powstało na bazie samobieżnej haubicy K9, używanej przez południowokoreańskie wojsko od 1999 roku. Warianty tego systemu są również eksploatowane w 10 innych krajach.

Zasięg i dalsze plany

Hanwha informowała o utworzeniu ośrodka integracji i testów w Opelice w stanie Alabama, gdzie planuje opracowywać i wprowadzać do służby te systemy. Armia USA zamierza najpierw wyposażać w nowe haubice samobieżne brygadowe grupy bojowe Stryker, a następnie mobilne i piechotne brygadowe grupy bojowe. Osobno pod koniec sierpnia armia opublikowała zapytanie dotyczące gąsienicowego wariantu Mobile Tactical Cannon, podczas gdy kontrakt z Hanwha dotyczy systemu kołowego.

Dokumenty budżetowe na rok fiskalny 2027 przewidują wykorzystanie Mobile Tactical Cannon w programie modernizacji systemów miotających artylerii kalibru 155 mm. Obejmuje on udoskonalenie ładunków miotających, ładunków modułowych, systemów zapłonowych, materiałów miotających i opakowań. Dokumenty wskazują na potrzebę rażenia lub neutralizowania celów artyleryjskich na odległości do 70 km. Zasięg M777 wynosi mniej niż 24 km, a z amunicją Excalibur — do 40 km; w przypadku K9 przekracza 60 km. Armia USA planuje otrzymać gotową do rozmieszczenia wersję Mobile Tactical Cannon do 2031 roku.

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