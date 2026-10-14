Armia USA planuje zakończyć testy pierwszego wysokoenergetycznego systemu laserowego do zwalczania dronów i przekazać go wojskowym do działań na początku 2028 roku. Przedstawiciele armii poinformowali o tym na dorocznej konferencji Association of the United States Army w Waszyngtonie, pisze Defense News.

We wrześniu armia zawarła z firmą AeroVironment kontrakt o wartości 464,8 mln dolarów na dostawę LOCUST X3 — modułowego, wysokoenergetycznego systemu laserowego umieszczonego na palecie. Pierwszy zestaw ma zostać dostarczony w czwartym kwartale roku fiskalnego 2027 i zainstalowany na pojeździe Joint Light Tactical Vehicle.

Harmonogram testów

Szef programu Defensive Fires, generał brygady Guy Yelverton, powiedział, że armia chce jak najszybciej przeprowadzić system przez testy, walidację i weryfikację. Jak zaznaczył, za ostateczny termin uważa wiosnę 2028 roku, jednak preferowane byłoby przekazanie zestawu w grudniu lub styczniu.

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Główny inżynier Biura Projektów Energii Ukierunkowanej Armii USA, Kirk Williams, zaznaczył, że wojsko chciałoby zachować pierwszą instalację do testów i szkolenia. Jednocześnie, jak powiedział, zdolne do działań systemy przeciwdziałania dronom zazwyczaj kieruje się do rozmieszczenia.

Modułowa konstrukcja

LOCUST X3 można zintegrować z różnymi platformami pojazdów, w tym z JLTV i Infantry Squad Vehicle. Według Williamsa modułowa konstrukcja ma ułatwić obsługę techniczną w terenie wykonywaną przez żołnierzy, zwiększyć niezawodność systemu i umożliwić jego modernizację bez wymiany całego zestawu.

John Garrity, wiceprezes AeroVironment ds. energii ukierunkowanej, poinformował, że kontrakt przewiduje ponad 26 instalacji laserowych. Armia zademonstrowała również osiem zniszczeń celów przez prototyp platformy energii ukierunkowanej podczas Army Modernization Day w październiku.

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