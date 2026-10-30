Dowództwo Wojsk Lądowych USA w regionie Pacyfiku rozmieszcza siły i sprzęt, zakładając, że w przyszłym roku Pekin może mieć zdolności wojskowe i zamiar inwazji na Tajwan. Dowódca USARPAC, generał Ronald Clark, oświadczył to podczas konferencji TechNet Indo-Pacific w Honolulu, informuje Taipei Times.

Przygotowania do 2027 roku

Clark powiedział, że tak zwane „okno Davidsona” pozostaje aktualnym punktem odniesienia dla dowództwa. Termin ten wiąże się z ostrzeżeniem admirała Philipa Davidsona, który w 2021 roku stwierdził, że Chiny mogą podjąć działania wojskowe przeciwko Tajwanowi w ciągu sześciu lat.

Według generała ten sześcioletni okres wyznacza datę, do której amerykańskie wojsko musi być gotowe. Wpływał on na planowanie budżetu obronnego i strategię USA na Pacyfiku, mające na celu odstraszenie lub utrudnienie możliwej inwazji.

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Rozmieszczenie rotacyjne

W ramach inicjatywy Army Ready Forward dowództwo USARPAC rozmieściło rotacyjnie sprzęt, zasoby materiałowe i personel na łańcuchach wysp na zachód od międzynarodowej linii zmiany daty, najbliższych Chinom.

Clark wskazał również, że jednym z głównych zadań jest znalezienie równowagi między zaawansowanymi systemami wysokich technologii a bardziej dostępnymi rozwiązaniami, które można produkować masowo. Szczególną uwagę poświęcił systemom autonomicznym.

Oceny zamiarów Pekinu są różne

W 2023 roku były dyrektor CIA William Burns powiedział, że amerykański wywiad dysponował informacjami o poleceniu chińskiego przywódcy Xi Jinpinga, by przygotować Chińską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą do skutecznej inwazji w 2027 roku. Jednocześnie w marcowej corocznej ocenie zagrożeń Biura Dyrektora Wywiadu Narodowego USA wskazano, że chińscy przywódcy obecnie nie planują inwazji na Tajwan w 2027 roku i nie mają ustalonego harmonogramu osiągnięcia zjednoczenia.

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