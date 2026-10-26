Armia USA ćwiczyła masowe tymczasowe pochówki — Defense News

Armia USA podczas ćwiczeń w Fayetteville w Karolinie Północnej przećwiczyła masowy tymczasowy pochówek osób poległych na polu walki. W drugiej fazie operacji Dragon Covenant uczestniczyły jednostki inżynieryjne, zespoły medycyny prewencyjnej, kapelani oraz specjaliści ds. postępowania ze szczątkami ludzkimi — informuje Defense News.

Wojskowi sprawdzali, jak szybko można wykopywać i zasypywać rowy, nie uszkadzając symulowanych szczątków. W tym celu wykorzystano modele szkieletów i pojemniki z wodą imitujące szczątki. Celem ćwiczeń jest zachowanie możliwości późniejszej identyfikacji i repatriacji poległych po zakończeniu konfliktu.

Szybkość prac i zmiany w wytycznych

Zgodnie z obowiązującą doktryną Armii USA miejsce tymczasowego pochówku ma składać się z pięciu równoległych rowów, przeznaczonych łącznie dla 100 ciał: po dziesięć z każdej strony rowu. Wcześniej jednostki ze standardowymi koparkami mogły wykopać jeden rów dla dziesięciu ciał w ciągu trzech godzin.

Podczas ostatnich ćwiczeń operatorzy spycharek D6 wykopywali rów dla 20 ciał średnio w ciągu jednej godziny i 15 minut. Wojskowi wyliczyli, że kompania inżynieryjna z potrzebnym sprzętem, pracując bez przerwy, mogłaby w ciągu 24 godzin wykopać i zasypać rowy dla maksymalnie 2400 ciał.

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Uczestnicy ustalili również, że określona w wytycznych odległość siedmiu stóp między rzędami jest zbyt mała, aby spycharka mogła przejechać bez ryzyka naruszenia rowów. Armia USA oświadczyła, że ten i inne wnioski zostaną uwzględnione w przyszłych dokumentach doktrynalnych.

Zasady postępowania ze szczątkami

Amerykańskie przepisy przewidują ewakuację szczątków ludzkich, gdy pozwalają na to warunki bojowe. Jednocześnie tymczasowy pochówek jest dopuszczalny w przypadku masowych strat, gdy transport poległych jest niebezpieczny lub niemożliwy z powodu braku środków transportu, a także w przypadkach użycia broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej lub jądrowej.

Wojskowi muszą godnie traktować pochowanych żołnierzy, cywilów i kombatantów przeciwnika oraz zachowywać dostępne dane na ich temat. Kapelani podczas ćwiczeń przygotowywali również protokoły dotyczące sytuacji, w których nie można przeprowadzić odrębnych ceremonii religijnych dla każdej osoby zmarłej. Trzecia faza Dragon Covenant jest zaplanowana na wiosnę 2027 roku; ma objąć kwestie bezpieczeństwa, obiektów medycznych i punktu zbiórki szczątków.

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