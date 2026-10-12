Armia USA wprowadziła nową specjalność wojskową 390A dla techników robotyki i systemów bezzałogowych. Podczas ceremonii w Centrum i Szkole Wojny Specjalnej im. Johna F. Kennedy’ego Armii USA przedstawiono pierwszych 10 specjalistów kategorii warrant officer, informuje Defense News.

Specjaliści od systemów autonomicznych

Technicy 390A będą pracować jako eksperci w dziedzinie systemów robotycznych i autonomicznych. Do ich zadań będzie należało programowanie, montaż i naprawa takich systemów, a także ich integracja z operacjami bojowymi.

Nowi specjaliści będą przydzielani do formacji taktycznych na poziomie brygad i grup. Będą doradzać dowódcom w kwestii wykorzystania systemów autonomicznych podczas operacji, a także mają szybko proponować rozwiązania w przypadku problemów z robotyką w warunkach polowych.

Armia USA wyodrębniła robotykę jako samodzielną specjalizację, aby nie obciążać operatorów sił operacji specjalnych kolejną złożoną kompetencją poza ich dotychczasową wiedzą i obowiązkami.

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19 tygodni szkolenia

Kandydaci do specjalności 390A muszą ukończyć 19-tygodniowy kurs. W trakcie szkolenia mają zbudować od podstaw drony zdolne do nawigacji bez GPS i sygnałów częstotliwości radiowej.

Według oświadczenia Armii USA systemy robotyczne tworzone w ramach kursu będą polegać przede wszystkim na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym podczas nawigowania do celów. W materiale zaznaczono również, że drony połączone z operatorem kablem światłowodowym mogą być chronione przed zewnętrznymi zakłóceniami sygnału, w tym zagłuszaniem.

Zastępca szefa sztabu Armii USA generał Christopher LaNeve oświadczył, że armia zmienia strukturę swoich sił, w tym dodaje wielodomenową grupę zadaniową wyposażoną w autonomiczne środki dalekiego rażenia. Jak powiedział, eksperci techniczni pomogą zespołom dowódczym integrować takie zdolności w całej armii.

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