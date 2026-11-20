W Stanach Zjednoczonych Stowarzyszenie Zawodników MLS opublikowało dane o wynagrodzeniach piłkarzy, według których polski piłkarz Robert Lewandowski zajmuje drugie miejsce w lidze. Jego roczne wynagrodzenie wynosi 19,51 mln dolarów, informuje Interia Sport.

Drugie miejsce po Messim

Według danych publikacji najwyższe wynagrodzenie w MLS otrzymuje Lionel Messi z Inter Miami — 28,3 mln dolarów. Trzeci w rankingu jest Antoine Griezmann, który gra dla klubu z Orlando i otrzymuje prawie 14 mln dolarów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Podana w przypadku Lewandowskiego kwota obejmuje nie tylko gwarantowaną pensję, ale także wypłaty za podpisanie kontraktu i inne bonusy. Gwarantowana część wynagrodzenia polskiego zawodnika wynosi 16 mln dolarów.

Play-offy dla Chicago

Lewandowski gra w Chicago Fire, które zakończyło sezon zasadniczy na czwartym miejscu w swojej konferencji. W pierwszej fazie play-offów drużyna zagra z Charlotte. Pierwszy mecz zaplanowano na noc z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego, początek o 00:30.

Czytaj nas na