W Stanach Zjednoczonych Stowarzyszenie Korespondentów Białego Domu (WHCA) skrytykowało decyzję Białego Domu o ograniczeniu dostępu korespondenta The Independent Andrew Feinberga do relacjonowania działalności prezydenta Donalda Trumpa. Jak informuje The Hill, Feinberg miał w czwartek pracować jako przedstawiciel puli prasowej i towarzyszyć prezydentowi, jednak Biały Dom odsunął go od tego dyżuru.

Oświadczenie WHCA

Prezeska WHCA Jacqui Heinrich oświadczyła, że stowarzyszenie stanowczo sprzeciwia się ograniczaniu pracy dziennikarza wyłącznie dlatego, że prezydentowi nie podobały się jego pytania. Nazwała to odwetem i podkreśliła, że prawo Amerykanów do niezależnej prasy zależy od możliwości pracy dziennikarzy bez obawy przed utratą dostępu z powodu pytań zadawanych prezydentowi.

Stanowisko Białego Domu

Rzecznik Białego Domu bronił tej decyzji, twierdząc, że żadna osoba ani dziennikarz nie ma konstytucyjnego prawa dostępu do Gabinetu Owalnego, samolotu Air Force One ani innych wrażliwych i prywatnych obiektów. Przedstawiciel Białego Domu oskarżył również media, które, jak twierdził, kłamią, fabrykują informacje i ignorują prawdę.

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Decyzję podjęto po sporze Trumpa z Feinbergiem w Gabinecie Owalnym we wtorek. Gdy dziennikarz zaczął zadawać pytania o pola golfowe należące do prezydenta, Trump przerwał mu i zapytał, czy jest chorym człowiekiem. Według Feinberga wcześniej pytał on również Trumpa o nową rządową linię do zgłaszania oszustw.

Wiceprezydent J.D. Vance udostępnił w mediach społecznościowych nagranie incydentu i obraził Feinberga w podpisie. Oficjalne konto Białego Domu Rapid Response 47 również ponownie udostępniło nagranie i użyło w podpisie obraźliwego określenia wobec osób z zaburzeniami rozwoju.

WHCA wcześniej potępiała próby administracji Trumpa ograniczania dostępu reporterów z powodu niezgody z relacjonowaniem wydarzeń. W ubiegłym miesiącu sędzia federalny nakazał natychmiastowe przywrócenie dostępu do Białego Domu dziennikarzom CNN, MS NOW i Politico, którym wcześniej odmawiano wstępu do tej instytucji.

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