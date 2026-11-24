Astronomowie odkryli najdalszy ze znanych kwazarów — obiekt J1504+6252, który grupa badawcza nazwała Dún Aonghasa. Jego światło pochodzi z czasu, gdy Wszechświat miał zaledwie 630 milionów lat. Jak podaje RMF24, przesunięcie ku czerwieni obiektu wynosi z = 8,13.

Kwazar został znaleziony przez grupę astronomów kierowaną przez dr. Juliena Wolfa z Instytutu Astronomii Maxa Plancka w Heidelbergu i Europejskiego Obserwatorium Południowego. Do poszukiwań wykorzystano dane z szerokiego przeglądu nieba prowadzonego przez kosmiczny teleskop Euclid. Odległość do obiektu potwierdzono za pomocą Obserwatorium Kecka, teleskopu Hubble’a, Wielkiego Teleskopu Lornetkowego oraz Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba.

Czarna dziura o masie 360 milionów Słońc

Kwazary są niezwykle jasnymi aktywnymi jądrami galaktyk. Ich promieniowanie powstaje, gdy materia spada ku supermasywnej czarnej dziurze, nagrzewa się i uwalnia dużą ilość energii. Dzięki temu kwazary można obserwować z ogromnych odległości kosmicznych.

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Masę centralnej czarnej dziury w Dún Aonghasa oszacowano na 360 milionów mas Słońca. Rodzi to pytanie, jak tak masywne czarne dziury mogły powstać w stosunkowo krótkim czasie po Wielkim Wybuchu. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Astronomy & Astrophysics.

Możliwy scenariusz powstania

Badacze rozważyli kilka scenariuszy powstania supermasywnej czarnej dziury. Według przedstawionych danych najbardziej prawdopodobnym dla Dún Aonghasa jest scenariusz bezpośredniego kolapsu: czarna dziura mogła powstać w wyniku kurczenia się masywnego obłoku gazu pod wpływem własnej grawitacji.

Obecnie czarna dziura rośnie znacznie wolniej, niż pozwala granica Eddingtona — teoretyczne ograniczenie tempa akrecji materii. Naukowcy przypuszczają, że w przeszłości jej wzrost mógł być szybszy, być może nawet przekraczał granice teoretyczne. Jeśli uda się odkryć jeszcze starsze kwazary, do wyjaśnienia ich pochodzenia mogą być potrzebne inne hipotezy, w tym dotyczące pierwotnych czarnych dziur.

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