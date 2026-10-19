Brytyjski lotniskowiec HMS Prince of Wales w niedzielę wyruszył z Portsmouth na północ, aby dowodzić brytyjską grupą uderzeniową podczas misji w Arktyce i na Północnym Atlantyku. Okręt, nazywany największym okrętem wojennym w historii kraju, rozpoczyna drugi etap operacji Firecrest, informuje RMF24.

Ćwiczenia z sojusznikami NATO

Celem misji jest utrzymanie gotowości bojowej, intensywne ćwiczenia oraz wzmocnienie współpracy z sojusznikami z NATO. Na pokładzie lotniskowca znajdują się myśliwce F-35, śmigłowce Merlin i Wildcat, a także drony Malloy.

W działaniach uczestniczy ponad 1200 brytyjskich wojskowych. Będą oni współdziałać z siłami Norwegii, Danii i Niemiec. Wspólne ćwiczenia mają sprawdzić i wzmocnić interoperacyjność w ramach NATO.

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Eskorta i spotkania w Oslo

Królewska Marynarka Wojenna Wielkiej Brytanii oświadczyła, że obecność lotniskowca w regionie jest „potężną tarczą” dla kluczowych szlaków energetycznych, handlowych i komunikacyjnych Europy Północnej. Minister ds. sił zbrojnych Louise Sandher-Jones nazwała operację pod dowództwem NATO sygnałem dla partnerów i potencjalnych przeciwników dotyczącym roli Wielkiej Brytanii w bezpieczeństwie Północnego Atlantyku.

Lotniskowiec eskortuje niszczyciel HMS Dauntless. W skład grupy wchodzi również sztab brytyjskiej grupy uderzeniowej pod dowództwem komodora Richarda Hewitta. W Oslo na pokładzie HMS Prince of Wales mają odbyć się Atlantic Future Forum oraz International Sea Power Conference, podczas których wojskowi, eksperci i politycy będą dyskutować o bezpieczeństwie w regionie euroatlantyckim.

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