Australia zatwierdziła wyposażenie autonomicznego pojazdu podwodnego Ghost Shark w miny morskie, sprzęt dla sił operacji specjalnych oraz powietrzne drony Altius. Poinformował o tym 19 października w Sydney australijski minister przemysłu obronnego Pat Conroy, jak podaje Channel NewsAsia.

Trzy zatwierdzone warianty wyposażenia

Według Conroya trzy typy ładunków użytecznych zatwierdzono po zamkniętych testach. Ghost Shark będzie mógł przewozić do 12 min morskich, sprzęt dla żołnierzy sił specjalnych, a także drony Altius firmy Anduril.

Te aparaty latające można wystrzeliwać na morzu w celu tworzenia rojów zdolnych do prowadzenia rozpoznania i przeprowadzania uderzeń. Minister oświadczył również, że potencjalni przeciwnicy będą musieli brać pod uwagę możliwość rozmieszczenia Ghost Shark w kontenerach transportowych w australijskich portach.

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Kontrakt z Anduril i współpraca AUKUS

Amerykańska firma technologii obronnych Anduril opracowała bardzo duży autonomiczny pojazd podwodny wspólnie z australijskimi naukowcami zajmującymi się obronnością. Firma buduje dla Canberry flotę Ghost Shark na podstawie kontraktu o wartości 1,8 mld dolarów australijskich, czyli około 1,3 mld dolarów amerykańskich.

Ghost Shark może pokonywać znaczne odległości i będzie działać wspólnie z australijską flotą załogowych okrętów podwodnych, poinformowali urzędnicy. Państwa AUKUS — Australia, Wielka Brytania i USA — zobowiązały się również w tym roku do opracowania wymiennych modułów ładunków użytecznych dla bezzałogowych systemów wojny podwodnej.

Australia zwiększa inwestycje w systemy bezzałogowe w związku z obawami dotyczącymi szybkiego wzrostu potęgi marynarki wojennej Chin oraz napięciami na Morzu Południowochińskim. Conroy dodał, że inne państwa również wyraziły zainteresowanie zakupem Ghost Shark.

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