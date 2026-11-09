Austria domaga się od ukraińskich uchodźców zwrotu świadczeń socjalnych z powodu niezgłoszonych emerytur

Władze austriackie żądają od ukraińskich uchodźców zwrotu pomocy społecznej, którą otrzymywali, nie zgłaszając emerytur z Ukrainy. W niektórych przypadkach kwoty do zwrotu sięgają kilku tysięcy euro.

Z powodu niezgłoszonych wypłat emerytalnych setki Ukraińców mogą otrzymać wezwania do zwrotu środków. Część sporów dotyczących zwrotu pomocy społecznej jest już rozpatrywana przez sądy.

Według informacji dziennikarzy problem dotyczy setek Ukraińców, którzy po rozpoczęciu pełnej inwazji rosyjskiej otrzymywali w Austrii podstawową pomoc społeczną Grundversorgung. Podczas składania wniosków część wnioskodawców nie zaznaczyła, że nadal otrzymuje emeryturę na Ukrainie.

Austriackie prawo przewiduje uwzględnienie dochodów przy ustalaniu uprawnień do takiej pomocy. Dlatego po wykryciu niezgłoszonych świadczeń lokalne władze zaczęły weryfikować wcześniej przyznane kwoty i żądać zwrotu środków.

Szczególnie intensywnie kontrole te są prowadzone w kraju związkowym Dolna Austria. Według doniesień mediów łączna kwota dotychczasowych żądań zwrotu świadczeń socjalnych wynosi tam co najmniej 445 tys. euro.

W jednym z przypadków od ukraińskiego emeryta zażądano zwrotu 11 569 euro. Orzecznictwo sądowe potwierdza również możliwość odzyskania nadpłaconego zasiłku, jeśli beneficjent nie poinformował o dodatkowych dochodach.

W szczególności Sąd Administracyjny Dolnej Austrii we wrześniu 2026 roku rozpatrzył sprawę obywatela Ukrainy, który otrzymywał zasiłek socjalny oraz emeryturę z Ukrainy. Sąd potwierdził obowiązek zwrotu części wypłat, jednak zmniejszył kwotę do zwrotu z 6563 euro do 5633 euro.

Sąd zaznaczył również, że podczas rozpatrywania takich spraw nie zawsze konieczne jest udowodnienie umyślnego zatajenia dochodów. Jednocześnie przepisy przewidują możliwość uwzględnienia trudnej sytuacji materialnej oraz uzgodnienia spłaty zadłużenia w ratach.

Kwestia zwrotu pomocy wywołała dyskusję polityczną w Austrii. Przedstawiciele prawicowej Austriackiej Partii Wolności popierają odzyskiwanie nadpłaconych środków, podkreślając konieczność ochrony pieniędzy podatników.

Z kolei organizacje praw człowieka krytykują praktykę pełnego uwzględniania niewielkich ukraińskich emerytur. Zwracają uwagę, że takie decyzje mogą stanowić znaczne obciążenie finansowe dla osób starszych, które nie mają innych źródeł dochodu.

W szczególności organizacja Asylkoordination Österreich wraz z innymi stowarzyszeniami społecznymi wezwała do zrewidowania odpowiednich przepisów. Obrońcy praw człowieka podkreślają, że średnia ukraińska emerytura wynosi około 127 euro miesięcznie, a żądania zwrotu zasiłków mogą prowadzić do narastania długów.

Jednocześnie przepisy różnią się w zależności od kraju związkowego. Na przykład w Wiedniu od sierpnia 2025 r. obowiązuje niepodlegający opodatkowaniu przy obliczaniu zasiłku minimum w wysokości 110 euro dla ukraińskich emerytur. Pozwala to częściowo zachować świadczenia socjalne dla starszych uchodźców.

W ten sposób żądania zwrotu środków dotyczą konkretnych przypadków nadmiernego naliczenia zasiłku, a nie wszystkich ukraińskich uchodźców w Austrii

Informację tę podaje austriacka gazeta Kronen Zeitung.

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