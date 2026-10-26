Dealerzy samochodowi w Kazachstanie odmawiają obywatelom Federacji Rosyjskiej sprzedaży pojazdów ze względu na przestrzeganie ograniczeń wynikających z sankcji. Ograniczenia te dotyczą nawet osób posiadających lokalną rejestrację lub nieruchomości w tym kraju.

W szczególności podobną praktykę odnotowano w salonie Skody w Ałmaty, gdzie pracownicy odmówili zawarcia umowy na podstawie rosyjskiego paszportu, powołując się na sankcje UE oraz oficjalną politykę czeskiego producenta. Wcześniej odmowy sprzedaży samochodów Rosjanom miały charakter lokalny i dotyczyły głównie osób bez pozwolenia na pobyt lub rejestracji podatkowej w Kazachstanie, jednak ograniczenia odnotowano również u dealerów marek Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, Chery, Audi, Nissan, Lexus i Łada.

Informuje o tym serwis Mash Money.

Wcześniej Kazachstan nie dostarczył Rosji benzyny w ramach przyznanych kontyngentów. Zakład petrochemiczny w Pawłodarze otrzymał w lipcu od Ministerstwa Energii Kazachstanu zezwolenie na dostawę do Rosji 17,5 tys. ton benzyny AI-92. W sierpniu podobny kontyngent przyznano rafinerii w Atyrau. Żadne z tych dwóch przedsiębiorstw nie wykorzystało przydzielonych ilości, pozostawiając paliwo na rynku kazachstańskim.

Kazachstan zwrócił się do Rosji z żądaniem wsparcia w sprowadzeniu swoich obywateli, którzy znaleźli się w szeregach rosyjskiej armii. Wśród nich jest Miras Taszarghanow, który przyjechał do Federacji Rosyjskiej w celu podjęcia pracy, ale później trafił do armii kraju prowadzącego wojnę przeciwko Ukrainie.

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