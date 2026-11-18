Barcelona 17 listopada przegrała z Paris Basketball 86:89 w meczu Euroligi, przerywając serię pięciu kolejnych zwycięstw. Polski koszykarz Aleksander Balcerowski był najskuteczniejszym zawodnikiem swojej drużyny, zdobywając 17 punktów.

Statystyki Balcerowskiego

Jak informuje Interia Sport, Balcerowski spędził na parkiecie nieco ponad 22 minuty. Oprócz 17 punktów zanotował sześć zbiórek, trzy asysty i jeden blok. Portal uznał go za MVP spotkania.

Więcej punktów niż Balcerowski zdobył w meczu tylko zawodnik francuskiej drużyny Nadir Hifi — 25. Paris Basketball wygrał pierwszą, trzecią i czwartą kwartę — 24:20, 25:23 i 21:17. Barcelona zwyciężyła jedynie w drugiej dziesięciominutówce — 26:19.

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Sytuacja w tabeli

Po 12 meczach Barcelona ma osiem zwycięstw i cztery porażki oraz zajmuje szóste miejsce w tabeli Euroligi. To ostatnia pozycja gwarantująca bezpośredni awans do play-offów.

Następny mecz w turnieju Barcelona rozegra 20 listopada przeciwko belgradzkiej Crvenej Zvezdzie. Początek spotkania zaplanowano na 20:30. W tym czasie serbska drużyna zajmowała dziewiąte miejsce, które daje prawo udziału w play-in.

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