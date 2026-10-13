Bangladesz podczas 16. posiedzenia Wspólnej Grupy Roboczej ds. Handlu w Nowym Delhi poprosił Indie o zniesienie ograniczeń dotyczących eksportu bangladeskich towarów przez porty lądowe. Delegacji złożonej z 10 przedstawicieli przewodniczyła dodatkowa sekretarz Ministerstwa Handlu Bangladeszu Ayesha Akhter, informuje NDTV.

Żądania Bangladeszu

Dhaka wezwała również Indie do zniesienia ceł antydumpingowych na bangladeskie wyroby jutowe i folię PET. Osobnym żądaniem było zachowanie preferencji taryfowych po opuszczeniu przez Bangladesz kategorii krajów najsłabiej rozwiniętych.

Na spotkaniu, które rozpoczęło się 8 października, strona bangladeska poprosiła o rewizję obowiązujących ograniczeń dla swoich towarów, które trafiają do Indii przez lądowe przejścia graniczne, a także o usunięcie barier taryfowych i pozataryfowych w dostępie do indyjskiego rynku.

Ograniczenia wprowadzone przez Indie

W maju 2025 roku Generalna Dyrekcja Handlu Zagranicznego Indii wprowadziła nowe ograniczenia portowe na import określonych towarów z Bangladeszu. W szczególności import gotowej odzieży z Bangladeszu zezwolono wyłącznie przez porty morskie Nava Sheva i Kolkata. Strona indyjska nazwała to wówczas wzajemnym środkiem w odpowiedzi na ograniczenia handlowe Bangladeszu dotyczące indyjskiej przędzy i ryżu.

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W czerwcu 2025 roku Indie zakazały importu juty z Bangladeszu przez porty lądowe na wspólnej granicy. Zgodnie z komunikatem dyrekcji ograniczenia obejmowały wszystkie porty lądowe i morskie z wyjątkiem portu Nava Sheva w Mumbaju. Decyzje te wpłynęły na handel dwustronny, przede wszystkim w przygranicznych portach lądowych.

Propozycje Indii

Indie nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie wniosków Bangladeszu. Jednocześnie Nowe Delhi zaproponowało wznowienie działania przygranicznych rynków, zintegrowanych punktów kontroli oraz lądowych posterunków celnych, które wcześniej zostały zamknięte.

Strona indyjska zaproponowała również zniesienie ograniczeń na dostawy przędzy bawełnianej i innych towarów do Bangladeszu przez wybrane porty lądowe. Strony omówiły zwiększenie efektywności szlaków handlowych, w tym połączenia Agartala–Akhaura, rozwój połączeń kolejowych oraz uregulowanie kwestii przygranicznych rynków.

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