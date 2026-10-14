Bank of America został ukarany grzywną w wysokości 1,2 mld dolarów za systemowe naruszenia kontroli finansowej

Bank of America nie zgłosił w terminie podejrzanych transakcji finansowych o wartości ponad 5 mld dolarów, a po zmianie parametrów automatycznego monitoringu wykrył prawie 8900 wcześniej pominiętych zgłoszeń dotyczących takich transakcji. 13 października 2026 r. amerykańska Sieć ds. Zwalczania Przestępstw Finansowych (FinCEN) wydała 95-stronicowe upomnienie dotyczące naruszeń przez bank wymogów przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Zgodnie z dokumentem naruszenia miały charakter systemowy i dotyczyły przestrzegania wymogów ustawy o tajemnicy bankowej (BSA) oraz przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

Jednym z głównych problemów było nieterminowe zgłaszanie podejrzanych transakcji. Łączna kwota takich transakcji przekroczyła 5 mld dolarów, z czego ponad 1 mld dolarów stanowiły operacje związane z priorytetowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego oraz nielegalnymi przepływami finansowymi.

Organ regulacyjny zwrócił również uwagę na niedociągnięcia w systemie monitorowania transakcji. Zamiast samodzielnie wykrywać podejrzaną aktywność za pomocą systemów wewnętrznych, bank nadmiernie polegał na zapytaniach organów ścigania i innych instytucji finansowych.

Kolejnym naruszeniem były niedociągnięcia w weryfikacji klientów. Bank of America nie zapewniał odpowiedniej oceny ryzyka w przypadkach, gdy klienci otrzymywali znaczne płatności od nieznanych osób trzecich, i nie zawsze reagował na czas na oznaki potencjalnego prania pieniędzy.

Wśród problematycznych operacji znalazły się transakcje powiązane z chińskimi sieciami służącymi do prania pieniędzy. Zgodnie z treścią dokumentu wykazywały one oznaki oszustwa, prania dochodów z handlu narkotykami oraz nielegalnych schematów finansowych z wykorzystaniem operacji handlu zagranicznego. Część takich operacji była powiązana z południowo-zachodnią granicą Stanów Zjednoczonych.

Wynik zmiany parametrów automatycznego monitoringu okazał się bardzo wymowny. Po ich zrewidowaniu bank wykrył prawie 8900 wcześniej niewykrytych zgłoszeń dotyczących podejrzanych transakcji o łącznej wartości około 4 mld dolarów.

Według własnych szacunków Bank of America nowe ustawienia miały zwiększyć liczbę dochodzeń o około 16 tysięcy miesięcznie. Do przetworzenia takiej liczby transakcji bank potrzebowałby dodatkowo około 750 pracowników.

Przypadek ten pokazuje, jak rozbieżność między parametrami automatycznego monitoringu, rzeczywistym poziomem ryzyka oraz zasobami działów ds. zgodności z przepisami może doprowadzić do sytuacji, w której znaczna liczba podejrzanych transakcji pozostanie poza odpowiednią kontrolą.

Źródło: FinCEN

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