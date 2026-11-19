W Polsce Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie poinformował, że prewencyjnie unieważnił wybrane karty Visa i Mastercard, którymi przeprowadzano transakcje przez Autopay. Bank Spółdzielczy w Sochaczewie poinformował o zablokowaniu skompromitowanych kart swoich klientów. Poinformował o tym RMF24.

Firma Autopay, która dostarcza rozwiązania do obsługi transakcji elektronicznych, 13 listopada poinformowała, że 11 listopada wykryła nieautoryzowany dostęp do swojej infrastruktury oraz części danych związanych z płatnościami przetwarzanymi przez firmę. Autopay podkreślił, że dotychczas nie potwierdził skopiowania ani wykorzystania danych, ale nie może tego całkowicie wykluczyć. Do klientów, których może dotyczyć incydent, wysyłane są bezpośrednie powiadomienia.

Jakie dane mogły być dostępne

W wiadomościach do potencjalnie poszkodowanych klientów Autopay wskazał na możliwy nieautoryzowany dostęp do adresów e-mail, adresów IP oraz danych karty płatniczej użytej podczas płatności. Numer telefonu mógł być dostępny, jeśli transakcja dotyczyła doładowania konta mobilnego.

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Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa Krzysztof Smaga w komentarzu dla PAP zaznaczył, że sprawcy mogliby dokonywać płatności na koszt właściciela, gdyby uzyskali pełen zestaw danych karty: imię i nazwisko właściciela, numer, datę ważności oraz kod CVV lub CVC. Poradził odbiorcom powiadomień od Autopay unieważnić kartę i wyrobić nową.

Reakcja banków

Bank w Sochaczewie, powołując się na informacje od BPS S.A., Visa i Mastercard, poinformował o globalnym incydencie bezpieczeństwa związanym z wyciekiem ponad 22 tysięcy danych kart płatniczych. Według instytucji incydent dotyczy także części jej klientów. Bank poinformował, że natychmiast zablokował wszystkie skompromitowane karty i powiadomił ich właścicieli wiadomościami SMS.

Związek Banków Polskich oświadczył, że banki analizują dostępne informacje o incydencie i monitorują sytuację. Sektor ocenia także możliwy wpływ zdarzenia na klientów oraz podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka utraty środków.

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