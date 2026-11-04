W Niemczech, podczas obchodów 15. rocznicy ujawnienia neonazistowskiej grupy terrorystycznej Narodowosocjalistyczne Podziemie (NSU), wezwano do wypłaty odszkodowań rodzinom jej ofiar. W mieście Zwickau, gdzie przez lata ukrywało się troje kluczowych członków grupy, odbyła się ceremonia upamiętniająca oraz ciche zgromadzenie z kwiatami, świecami i papierowymi żurawiami, poinformowała Anadolu Agency.

Żądanie odszkodowań

Barbara John, powołana na federalną pełnomocniczkę do spraw ofiar i ich bliskich, oświadczyła, że konieczne jest finansowe zadośćuczynienie. Jak powiedziała, rodziny przez lata musiały żyć z fałszywymi twierdzeniami, że sprawcy byli powiązani z mafią, co uniemożliwiało im prowadzenie normalnego życia.

John zaznaczyła, że chodzi o około 45 bliskich krewnych zabitych oraz około 40 osób rannych w zamachach bombowych wymierzonych głównie w tureckie sklepy. Jej zdaniem odszkodowania mogłyby wypłacić rząd federalny albo kraje związkowe Saksonia i Bawaria. Trójka członków NSU ukrywała się w Saksonii, a pięć zabójstw miało miejsce w Bawarii.

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Zbrodnie i apele o weryfikację

O istnieniu NSU dowiedziano się 4 listopada 2011 roku, po tym jak dwóch członków grupy popełniło samobójstwo po nieudanym napadzie na bank w Eisenach. Tego samego dnia trzecia członkini, Beate Zschäpe, podpaliła mieszkanie grupy w Zwickau. Następnie śledczy powiązali NSU z trwającą siedem lat serią zabójstw na tle rasistowskim, zamachów bombowych i rabunków.

W latach 2000–2007 grupa zabiła osiem osób pochodzenia tureckiego, obywatela Grecji i niemiecką policjantkę. Większość zabitych była właścicielami małych firm. Organy ścigania przez lata w dużej mierze odrzucały rasistowski motyw i sprawdzały rodziny ofiar pod kątem możliwych powiązań z przestępczością zorganizowaną.

Fundacja Amadeu Antonio wezwała do przeprowadzenia w całym kraju niezależnych weryfikacji zabójstw popełnionych przez prawicowych ekstremistów oraz do pełnego wyjaśnienia ich motywów politycznych. Według oficjalnych statystyk od 1990 roku w Niemczech uznano 117 zgonów w wyniku przemocy prawicowej, podczas gdy badanie fundacji dokumentuje 223 takie przypadki.

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