W Polsce Bartłomiej Kubkowski po raz pierwszy po rekordowym przepłynięciu Bałtyku odbył trening w wodzie, jednak, jak powiedział, na razie nie odczuł radości z pływania. Kilka dni temu odbył pierwszy po ekspedycji spokojny 20-minutowy trening: przepłynął jeden kilometr, czuł się dobrze, lecz odbierał zajęcia jako mechaniczne wykonywanie ruchów.

Sportowiec powiedział o tym w wywiadzie dla magazynu „Zwierciadło”, pisze Interia Sport. Kubkowski wyjaśnił, że nie jest jeszcze gotowy, by po prostu wchodzić do wody dla odpoczynku i przyjemności. Jednocześnie zaznaczył, że chciałby odzyskać takie podejście do pływania, ale potrzebuje na to czasu.

Rekordowe przepłynięcie Bałtyku

Na początku sierpnia Kubkowski zakończył przepłynięcie Bałtyku, do którego, według publikacji, przygotowywał się przez pięć lat. Pokonał 160 kilometrów w linii prostej, spędzając w wodzie bez przerwy 55 godzin, i dotarł na plażę w Pobierowie. Interia Sport nazywa ten wynik nowym rekordem najdłuższego przepłynięcia bez jakiegokolwiek wsparcia.

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Sportowiec opowiedział, że przez ostatnie sześć lat każde jego wejście do wody było ciężką pracą związaną z przygotowaniem do celu. Po zakończeniu projektu uważa, że możliwy jest stopniowy powrót do pływania dla własnej przyjemności.

Wspomnienia o nieudanej próbie

Kubkowski opowiedział również, że po poprzedniej nieudanej próbie przepłynięcia Bałtyku, kiedy stracił przytomność i był zmuszony przerwać ekspedycję, przez długi czas miał koszmary. Śniło mu się, że płynie w zimnym i wzburzonym morzu w ciemności i nie rozumie, co się z nim dzieje. Po pomyślnym zakończeniu przepłynięcia takie sny, jak powiedział, już się nie powtarzają.

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