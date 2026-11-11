Ojciec Meghan Markle został ponownie aresztowany w Stanach Zjednoczonych za zdjęcie elektronicznej bransoletki monitorującej

82-letni Thomas Markle, ojciec księżnej Sussex Meghan Markle, został ponownie zatrzymany na Florydzie. Mężczyzna jest oskarżony o posiadanie materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci.

Powodem ponownego aresztowania było zdjęcie przez niego elektronicznej bransoletki monitorującej, którą był zobowiązany nosić na mocy orzeczenia sądu.

Tego samego dnia funkcjonariusze ponownie zatrzymali mężczyznę i przewieźli go do więzienia hrabstwa Pinellas na Florydzie.

Rejestracja zatrzymania miała miejsce o godz. 18:11. Następnie funkcjonariusze opublikowali zdjęcie Markla.

Po raz pierwszy mężczyzna został zatrzymany 6 listopada. Wówczas stanął przed sądem w Tampie, jednak nie przyznał się do winy i nie odniósł się do postawionych zarzutów.

Po rozprawie sądowej Thomas Markl został zwolniony za kaucją. Jednym z warunków zwolnienia było obowiązkowe noszenie elektronicznej bransoletki monitorującej. Musiał również powrócić do domu spokojnej starości w mieście Lakeland.

Po ponownym zatrzymaniu prokurator zwrócił się do sądu z wnioskiem o cofnięcie zwolnienia Markla i pozostawienie go w areszcie do czasu rozpoczęcia postępowania sądowego.

Sędzia Lindsay Griffin uwzględniła ten wniosek. Podkreśliła, że mężczyzna naruszył warunki zwolnienia, uszkadzając i zdejmując urządzenie monitorujące.

Ponadto sędzia uznała jego „sytuację mieszkaniową” za niedopuszczalną. Według sędzi Griffin nie istnieją warunki, które mogłyby zagwarantować bezpieczeństwo innych osób i zapewnić stawienie się oskarżonego w sądzie.

Śledztwo w sprawie Thomasa Markla rozpoczęło się po zgłoszeniu jego syna do organów ścigania. Poinformował on o obecności w domu ojca na Filipinach setek, a nawet tysięcy zdjęć przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci.

W szczególności wśród materiałów znaleziono zdjęcia, na których Thomas Markle jest przedstawiony z dziewczynkami, które nie osiągnęły jeszcze dojrzałości płciowej.

Zgodnie z federalnym aktem oskarżenia śledczy sprawdzili również magazyny w okolicy Los Angeles. FBI przeszukało dwa magazyny, które Markl wynajmował od 2008 roku, i zabezpieczyło około 78 przedmiotów.

Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się slajdy, zdjęcia i książki zawierające materiały, które mogą przedstawiać przemoc seksualną wobec dzieci.

Według pierwszego zastępcy prokuratora federalnego Billa Essaili, Markle zdjął urządzenie z nogi o godz. 1:45 w nocy 10 listopada.

Przypomnijmy, że rano 6 listopada agenci federalni w stanie Floryda zatrzymali 82-letniego Thomasa Markla, ojca księżnej Sussex Meghan Markle. Podejrzenia dotyczą prawdopodobnego przechowywania zdjęć przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci.

Później Thomas Markle senior, ojciec księżnej Sussex Meghan Markle, został zwolniony za kaucją po zatrzymaniu w ramach postępowania karnego. Informują o tym media.

Księżna Sussex Meghan Markle po raz pierwszy pojawiła się publicznie po aresztowaniu swojego ojca, Thomasa Markla. Rankiem 10 listopada wraz z mężem, księciem Harrym, przybyła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

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