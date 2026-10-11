W Izraelu minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir opublikował nagranie spotkania z więźniami w zakładzie karnym na południu kraju. Twierdzi, że osoby te należały do jednej z komórek, które planowały zamach na jego życie i wyrządzenie krzywdy członkom jego rodziny.

Jak informuje „Jerusalem Post”, nagranie wykonano około miesiąca temu podczas wizyty ministra w zakładzie penitencjarnym. Na nagraniu Ben-Gwir zwraca się do jednego z więźniów, oświadcza, że próbował on go zabić, i mówi, że będzie zabiegał o karę śmierci dla osób, które nazywa terrorystami.

Warunki osadzenia

Podczas rozmowy minister zapytał więźnia o warunki osadzenia. Ten odpowiedział, że przebywanie w więzieniu nie jest łatwe. Ben-Gwir oświadczył, że przed objęciem przez niego stanowiska warunki dla takich więźniów były, jego zdaniem, znacznie bardziej komfortowe.

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Minister powiedział również, że będzie nadal zaostrzał warunki osadzenia więźniów bezpieczeństwa. Jak stwierdził, próby wyrządzenia mu krzywdy nie zmuszą go do rezygnacji z tej polityki.

Ograniczenia dotyczące filmowania w więzieniach

Publikacja nagrania nastąpiła po tym, jak prokurator generalna Gali Baharav-Miara poleciła komisarzowi Izraelskiej Służby Więziennej Kobiemu Jaakobiemu, aby nie pozwalał Ben-Gwirowi odwiedzać więzień i nagrywać spotkań z więźniami w celu wykorzystania ich w kampanii wyborczej.

Jednocześnie opublikowane nagranie wykonano około miesiąca przed tą publikacją, a nie podczas nowej wizyty po wydaniu odpowiedniego polecenia.

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