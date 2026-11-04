W stanie Kalifornia w USA demokrata Xavier Becerra, według prognozy Decision Desk HQ, ma wygrać wybory gubernatorskie i zastąpić Gavina Newsoma. Informuje o tym The Hill.

Republikański rywal

Becerra, który wcześniej pełnił funkcję prokuratora generalnego stanu, według prognoz wyprzedza kandydata Partii Republikańskiej, byłego prowadzącego Fox News Steve'a Hiltona. Latem Becerra zajął pierwsze miejsce w bezpartyjnych prawyborach, z których dwóch najlepszych kandydatów przechodzi do drugiej tury, i od tego czasu prowadził we wszystkich sondażach.

Hilton oparł swoją kampanię na obietnicy zmiany politycznego kursu Kalifornii pod rządami demokratów. Krytykował pracę Becerry na stanowisku sekretarza zdrowia i opieki społecznej w administracji Joego Bidena. Becerra ze swojej strony próbował powiązać rywala z prezydentem Donaldem Trumpem.

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Przebieg kampanii

Były kongresmen Eric Swalwell był na początku roku uważany za faworyta wyścigu, jednak wycofał się z kampanii wyborczej i zrzekł się mandatu członka Kongresu w obliczu oskarżeń o niewłaściwe zachowania seksualne. Jego wyjście z wyścigu pomogło wzmocnić pozycje Becerry i demokratycznego miliardera Toma Steyera.

Steyer wydał na swoją kampanię ponad 200 mln dolarów, ale po zajęciu trzeciego miejsca w prawyborach zakończył udział w wyścigu i poparł Becerrę. The Hill zauważa, że doświadczenie Becerry w wyborach na szczeblu stanowym, praca w administracji Bidena oraz jego atrakcyjność dla wyborców pochodzenia latynoamerykańskiego sprzyjały jego kampanii. Przy prognozowanym wyniku zostanie on pierwszym od ponad wieku gubernatorem Kalifornii pochodzenia latynoamerykańskiego.

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