U wybrzeży Nantucket w stanie Massachusetts w USA ekipy poszukiwawcze odkryły pole szczątków samolotu sanitarnego, który zniknął nad Oceanem Atlantyckim. Na pokładzie znajdowało się sześć osób. Samolot leciał z Bermudów do Bostonu i zniknął w sobotę, 3 października 2026 roku, informuje The Hindu, powołując się na Straż Przybrzeżną USA.

Osoby na pokładzie

Według Straży Przybrzeżnej na pokładzie było czterech obywateli Kanady i dwóch obywateli Bermudów. Służba oświadczyła, że poinformowała o sytuacji najbliższych krewnych osób, które znajdowały się w samolocie.

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Operacja poszukiwawcza

Straż Przybrzeżna USA poinformowała, że jeden z jej kutrów miał kontynuować poszukiwania na wodach w pobliżu Nantucket w nocy i w niedzielę, 4 października. Nagranie audio rozmów kontrolerów ruchu lotniczego wskazuje, że krótko przed zaginięciem transport medyczny mógł lecieć na ślepo i miał problemy z elektryką, gdy nadciągała burza.

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