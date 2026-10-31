W pobliżu rezydencji Trumpa Mar-a-Lago rozstawiono systemy rakietowe Avenger — The Telegraph

W ośrodku wypoczynkowym prezydenta USA Donalda Trumpa, Mar-a-Lago na Florydzie, rozmieszczono dwa systemy rakietowe obrony przeciwlotniczej Avenger. Takie środki bezpieczeństwa wprowadzono w związku z ostrzeżeniami Służby Secret Service USA o „podwyższonym zagrożeniu”.

Jak wynika ze zdjęć opublikowanych przez gazetę „Palm Beach Daily News”, dwa systemy obrony przeciwlotniczej Avenger zainstalowano na pływającej barce w pobliżu rezydencji Trumpa.

Rzecznik amerykańskiej Służby Secret Service oświadczył, że agencja na bieżąco dostosowuje środki bezpieczeństwa w zależności od poziomu zagrożenia.

„Służba Secret Service działa w warunkach podwyższonego zagrożenia i stale dostosowujemy nasze środki ochrony, wdrażając najnowocześniejsze środki, technologie i metody w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, które chronimy” – poinformował przedstawiciel służby w rozmowie z gazetą „The Telegraph”.

Kompleksy Avenger są wyposażone w pociski krótkiego zasięgu i zamontowane na pojazdach opancerzonych Humvee. Są one przeznaczone do przechwytywania celów powietrznych, w szczególności samolotów lecących na niskiej wysokości.

Systemy te zauważono już w sierpniu, kiedy Donald Trump grał w golfa na swoim polu w Bedminster w stanie New Jersey.

Na czas wizyt Trumpa Służba Secret Service wprowadza ograniczenia w korzystaniu z przestrzeni powietrznej wokół Mar-a-Lago.

Jednocześnie, zgodnie z materiałami sądu federalnego, agencja dąży do wprowadzenia stałych ograniczeń lotów w tym rejonie ze względu na niekorzystne dane wywiadowcze dotyczące potencjalnych zagrożeń, w szczególności terrorystycznych.

Informuje o tym The Telegraph.

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