Na wodach u wybrzeży Arabii Saudyjskiej, w rejonie miasta Al-Dżubajl, zgłoszono drugi atak na tankowiec. Do incydentu doszło w piątek o godz. 19:22 GMT, około 78 mil morskich, czyli 144 kilometrów, na północny wschód od miasta. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na Brytyjskie Centrum Operacji Handlu Morskiego (UKMTO).

Uszkodzenia tankowca

Według UKMTO kapitan statku przekazał, że mała jednostka wystrzeliła w kierunku tankowca granat rakietowy. W wyniku ataku uszkodzona została rufowa część lewej burty tankowca.

Wszyscy członkowie załogi zostali zidentyfikowani i są bezpieczni. Pełna ocena uszkodzeń statku oraz możliwego wpływu incydentu na środowisko nie była dostępna w momencie przekazania informacji.

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Kolejne uderzenie w rejonie

Wcześniej w sobotę UKMTO poinformowało, że w piątek inny tankowiec został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem około 68 mil morskich, czyli 126 kilometrów, na północny wschód od Al-Dżubajl. Załoga tego statku została bezpiecznie ewakuowana, a nie zgłoszono wpływu na środowisko.

Właściwe organy badają najnowszy incydent. Statkom w rejonie zalecono zachowanie ostrożności podczas przepływania przez ten obszar oraz zgłaszanie wszelkiej podejrzanej aktywności.

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