Co najmniej 40 osób zginęło w zderzeniu dwóch szybkich pociągów w pobliżu Toledo w środkowej Hiszpanii. Jak informuje The National, powołując się na źródła w hiszpańskiej służbie ochrony cywilnej.

Akcja ratunkowa

Premier Hiszpanii Pedro Sánchez oświadczył, że jest wstrząśnięty wypadkiem i pozostaje w kontakcie z ministrem transportu Óscarem Puente oraz prezydentem wspólnoty autonomicznej Kastylia-La Mancha Emiliano Garcíą-Pagem. Jak powiedział, służby ratunkowe pracują na miejscu, pomagają poszkodowanym i koordynują działania ze wszystkimi zaangażowanymi administracjami.

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Operator infrastruktury kolejowej Adif poinformował, że incydent miał miejsce na linii Madryt–Sewilla. Nagrania regionalnej telewizji Castilla La Mancha Television pokazały wykolejony pociąg: co najmniej jeden wagon pozostał na podwyższonym odcinku torów, a na zboczu rozrzucone były fragmenty metalu i paneli.

Pomoc dla pasażerów

Burmistrz położonej w pobliżu miejscowości Urda, Manuel Galán, powiedział Cadena SER, że służby ratunkowe zwróciły się do gminy o przygotowanie pomieszczeń dla pasażerów i rannych, w tym hali sportowej. Do zderzenia doszło dziewięć miesięcy po innej katastrofie na tej samej linii z udziałem szybkich pociągów tych samych operatorów, w której w pobliżu Adamuz w prowincji Kordoba zginęło 46 osób.

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